英仙座流星雨8月12日達高峰　浪漫故事話你知　教用手機影靚相

【英仙座流星雨2020】年度三大流星雨之一、正值活躍期的8月「英仙座流星雨」將於8月12日（星期三）達到高峰。「英仙座流星雨」除了壯觀美麗，原來背後還有一段浪漫故事😍😍。

👇👇👇先看看靚靚英仙座流星雨圖輯👇👇👇

圖為德國柏林西部民眾拍攝的英仙座流星雨，可見有顆流星劃過夜空。（路透社）

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英仙座流星雨是全年中一個比較可觀的流星雨現象。作為88星座之一的英仙座，與很多星座一樣背後也有一個浪漫的希臘神話故事。

👇👇👇英仙座超浪漫故事逐格睇👇👇👇

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幾時觀測最靚？

根據香港太空館，現在至8月24日都是英仙座流星雨活躍期，天頂每小時流星數目多達110顆，建議觀測時間可看下圖。

👇👇👇 英仙座流星雨觀測時間 👇👇👇

手機、相機影流星雨教學

如此壯麗的流星雨，怎可不留下回憶紀錄呢？要成功拍下流星雨，除了要有手機、相機，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家要看看了😍😍～～

👇👇👇 超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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餘下5招手機影流星雨教學，可看👇👇👇

英仙座流星雨8月12日現身！教你手機影靚相

有鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當然不建議大家約外出觀星。不過毋須失望，其實網上也有直播。台北天文館在福壽山農場、陽明山架設了高畫質星空攝影機並同步直播，讓大眾在家線上追「星」看流星雨，兼顧防疫。

（台北天文館YouTube）

網上直播：按此

要看流星雨，除了時間，也要天氣配合，天文台預計，8月12日及13日都有驟雨雷暴，希望不會影響觀賞吧😱

（天文台九天天氣預報）

2020年還有多少場流星雨？

若錯過今次「英仙座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場10月出現，詳情可看下圖。

知多些：流星雨由來

流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

同場加映👍：中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民

中國浙江高考今年（2020年）有一篇滿分作文引起網絡熱論。該篇長800字作文，題為「生活在樹上」，大量引用哲學家思想或名人名言，例如德國思想家海德格（Martin Heidegger）、意大利文學大師卡爾維諾（Italo Calvino）等，並穿插一般人未必用過或聽過的冷門用字 ──「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」……連正確讀音都未必知曉😮。

👇👇👇「生活在樹上」全文 挑戰自己中文程度吧👇👇👇

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看完這篇作文，大家又是否知道當中「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」、「玉墀」和「振翮」是什麼意思呢？

答案👇👇👇

中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民 「嚆矢」是什麼？