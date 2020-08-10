黎智英被捕｜不同政見網民反應兩極　香討與連登竟見有一個共通點

警方國安處今晨（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其2名兒子及4名壹傳媒集團高層，7人涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」、「煽動」等罪名。國家安全處高級警司李桂華其後帶同約200名警員到將軍澳壹傳媒大樓進行搜查，先後將黎智英及壹傳媒行政總裁張劍虹押回辦公室調查，離開時帶走多箱證物。 黎智英被捕及壹傳媒大樓被搜查的消息一出，即引來網民熱議，從各個討論區的帖文可見，持不同政見的網民對警方的行動反應兩極，惟不同陣營的意見竟有一個共通點，就是同樣認為事件或與近日美國制裁中港11名官員事件有關。

【黎智英被捕】壹傳媒創辦人黎智英戴手銬，由警員押往警署。（羅君豪攝）

被捕人士及罪名一覽：

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黎智英、其兒子及多名壹傳媒高層被捕，成為今日重大新聞之一，自今晨警方採取行動的消息傳出，有網民即在討論區開post，整合較反建制的連登討論區及較親建制的香港討論區網民意見，明顯可見不同政見的網民對事件看法兩極，當中有一項共通點，就是認為黎智英等人被捕與美國日前宣布制裁中港官員有關。

連登討論區帖文與「黎智英被捕」相關的熱門討論詞：

從連登討論區一個名為「黎智英被指勾結外國勢力被捕」帖文可見，不少網民認為黎智英被捕是特區政府、甚至是中央反制美方制裁中港官員的行動，直言「好明顯係要報仇」，故文字雲（Word Cloud）中，「反制」、「美國」、「搞」、「拉」等均出現30次以上，屬最熱門討論詞。

其次，網民關注一旦案件進入審訊程序，在國安法的法例下，壹傳媒或各名被捕人士或要面對的後果，例如《蘋果日報》介時是否需要賣盤、辦公室會否被查封或審訊是否能公開進行等，因此「國安法」、「勢力」、「人質」及「蘋果」等亦是熱門討論詞。

香港討論區帖文與「黎智英被捕」相關的熱門討論詞：

而香港討論區亦有網民以「指涉勾結外國勢力 黎智英及次子被補」為題發帖，並轉發相關新聞討論。文字雲（Word Cloud）可見，「制裁」、「毒果」、「拉」、「美國」及「漢奸」等亦是熱門討詞，反映有網民認為黎智英等人勾結外國勢力，故警方運用國安法調查，同時向美國制裁行動作出反制的看法。

另外，不少香港討論區網民均對警方執法讚好，認為今次事件一來可「清除外國勢力」，另一方面可讓香港市民及國際社會「睇下國安法係咪冇牙老虎」，故「好」、「恭喜」、「肥佬黎」及「走狗」等字詞亦有上榜。

綜合多個fb專頁，與「黎智英被捕」相關帖文的網民反應：

另一方面，《香港01》記者整理今日早上7時至下午3時，各個陣營合共過百個facebook專頁，關於「黎智英」相關帖文的表現，發現共354個帖文中，近半網民給予「憤怒」（Angry）作為對帖文的反應，超過「讚好」（Like）反應的總數近半，可見網民積極表態。

在300多個帖文中，獲得最多網民「派嬲」的為「香港蘋果日報」專頁一個有關黎智英、其兒子及部份壹傳媒高層被捕消息的帖文，共獲30674個「憤怒」回應，而「讚好」則只有3149個。其次獲得最多「憤怒」回應的同樣是「香港蘋果日報」的帖文，共獲29498「憤怒」及1657個「讚好」。該帖文內容關於近200名警員進入壹傳媒大樓調查，惟有記者表示警方一度拒絕出示手令，以及在律師未到場情況下「擅自出入房間，更翻揭記者桌上文件」。警方其後強調，是在持有手令下到場搜查，且有檢走新聞材料。

至於獲得最多「讚好」的帖文方面，則為「立場新聞」於警方進入壹傳媒大樓調查後，《蘋果日報》副社長陳沛敏表示，《蘋果日報》會繼續發佈新聞，報紙明天將如常出版的帖文，共獲24831個「讚好」，「憤怒」則只有32個。其次為黃之鋒個人fb專頁呼籲網民「就算聽日蘋果只印一疊白紙，我地都要去買聽日份報紙，令蘋果日報賣斷市」，獲得13220次讚好；而親建議的「幫港出聲」貼出黎智英等人被捕的消息，則有多達7796次「讚好」，由此可見，網民給予「讚好」抑或「憤怒」，要視乎帖文內容，而不能單純用情緒反應去判斷網民是否支持警方行動。

總括而言，對於黎智英等人被捕一事，持有不同政見的網民各有看法，不過無論「黃」、「藍」陣營均同樣認為，拘捕行動與近日美國財政部宣布制裁11名中港官員的行動有關，甚至直言是中方或特區政府的反制。網民同樣關心，案件涉及港版國安法，對於將來的調查過程以致審訊亦有不少猜測或疑問。

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本文統計共102個，於8月10早上7時至下午4時，曾於Facebook發布有關「黎智英」的其354個帖文的表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 香港蘋果日報 立場新聞 香港電台視像新聞 有線新聞 黃之鋒 幫港出聲 港人港地 何君堯 向香港警察致敬 BBC 中文網（繁體）