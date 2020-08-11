網民見高質靚女嫁公屋仔　「嫁中產都委屈」　質疑奉子成婚引熱議

俗語有云：「得公屋得天下！」有人認為擁有公屋的人不用死慳死抵做「樓奴」，又不需捱貴租，堪稱「人生勝利組」，不過有連登網民就質疑「嫁畀公屋仔嘅靚女到底諗咩」，直言以她們的樣貌質素，連嫁給中產男士都覺委屈，「除咗奉子成婚，諗唔到其他原因」，帖文因而引起網民熱議。

有連登網民開PO問「嫁畀公屋仔嘅靚女到底諗咩？」，因而引起熱議（《幻愛》劇照）

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該網民近日在連登討論區，以「嫁畀公屋仔既靚女到底諗咩？」為題發文，指到其母親居住的公屋時，發現有幾位年輕貌美的少婦，估計全都是30歲以下，老公亦是年輕人，更指女方應不是內地人，「論樣貌質素絕對超過什麼youtuber，𡃁模，showgirl，新聞小花」。

樓主表示，以她們外表質素，即使嫁給月入4至5萬元、有樓的普通中產，都覺委屈，「你話十幾歲學生妹貪型貪靚仔可能係，去到談婚論嫁2字頭出嚟做噖，都揀公屋仔，喺而家呢個社會真係唔知點解」，因而推斷她們很大機會是奉子成婚，「諗唔到其他原因」。

樓主表示，以她們外表質素，即使嫁給月入4至5萬元、有樓的普通中產，都覺委屈。（《幻愛》劇照）

帖文隨即引起熱議，不少網民都表示不認同樓主看法，認為住公屋不等於窮，甚至有隱形富豪存在，又認為愛情不是以條件衡量。更多網民討論請按圖↓↓↓

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