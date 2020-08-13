【移民英國】離開前必做6大心理準備　留英港女：天氣善變過女人

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英國政府日前就港區國安法問題，推出英國國民（海外）護照BNO「5+1」升級方案，明年1月起可申請，因而掀起移民話題。有現居英國工作假期的香港女生A Yuk，不時在其YouTube頻道分享在倫敦生活的小知識，她亦曾拍片講到來英國的前後反差感，提醒大家來英國前要做好6個心理準備。

👇👇👇A Yuk分享6個來英國前的心理準備👇👇👇

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【本文已獲YouTube頻道「A Yuk」授權刊登】

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英國上月（7月）正式公布BNO「5+1」擴權方案，持有BNO港人2021年1月起可申請，符合條件就可以申請成為英國公民，方案詳情如下。

👇👇👇 即睇用BNO移民英國方法 + 8大須知 👇👇👇

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英國公布的方案相對清晰，不過現在可能又要考慮多一重了。事關英國內政部前日（8月3日）更新了以下BNO政策，或會影響申請資格。

👇👇👇 BNO新政策如下（按圖放大看）👇👇👇

BNO續領方法

(資料圖片)

BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的朋友，便沒有申請的資格。

2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。

3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。

續領BNO步驟

曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

👇👇👇 BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇👇

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更多副簽、申請要求，可看：BNO 續領寄件│BNO 文件寄英國最抵方法　FreightAmigo寄 BNO 教學

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