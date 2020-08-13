指甲現黑線有財運？迷信台婦誤以為是「神仙指」　醫生揭恐怖真相

指甲不僅能裝飾、彩繪，還隱藏著疾病訊息！一名50多歲台灣婦人因指甲「冒出黑色線條」，且已蔓延至指甲邊的皮膚而就醫，醫生推測為黑色素瘤的機率很高，婦人竟以仙姑指其為「神仙指」，有助工作飛黃騰達，拒絕切片檢查。一個月後再回診，醫生一見食指整塊發黑驚喊：「我的媽呀！」

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指假冒出黑線千萬別輕忽！皮膚科醫生陳昱璁在《醫師好辣》節目中分享，曾收治一名50多歲婦人，主訴指甲上出現黑色線條，「很多人都有，大家看自己指甲可能有，我自己也有。」一般為良性的痣，黑色素會隨著指甲生長而被往前帶，指甲受傷甲底出現血腫，或是黑指甲黴菌感染，僅有少數為黑色素瘤。

陳昱璁利用皮膚鏡放大檢查，發現患者的指甲黑色素已經延伸至指甲旁的皮膚，推斷有很高機率為黑色素瘤，建議切片進一步治療，卻遭對方拒絕，「她就說不行，『這是我去拜一個仙姑以後才出現的，仙姑說那是一個神仙指，這樣會影響我的工作運勢，仙姑說我這神仙指如果一直存在，工作運勢會非常好，又是右手食指，一定就是黃金手指』。」

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患者堅持不做切片，讓醫生一個頭兩個大，最後離開診間。未料一個月後她因皮膚癢而回診，順便檢查指甲卻讓陳昱璁驚呆了，「我的媽呀，整個指甲整塊變黑色！」由於指甲在一個月內產生劇烈變化屬非常惡性，苦口婆心勸他接受切片檢查，結果真的是黑色素瘤。

陳昱璁解釋，像婦人黑色素已擴散整根手指頭，「應該也是非常末期了，甚至可能已經轉移到身體其他地方。」只能進行截肢，還可能影響工作。醫生也透漏，她曾因迷信拜仙姑，捐了快10萬元（台幣）的香油錢，結果病情一拖再拖最終反而面臨截肢下場，還得進行化學治療，真的划不來。

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皮膚科醫生蔡逸姍也提醒，「指甲黑黑的」有以下徵兆要小心： 一、指甲本身有黑線，又蔓延至皮膚，就不對勁了。 二、黑線顏色濃度不一、寬窄不一，不規則的狀態要注意。 三、當黑線條越來越寬，大於0.3公分即為警訊。 四、指甲整片變黑、甚至脫落潰瘍，像是沾到墨水，也要特別留意。

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