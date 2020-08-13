巴西雞翼驗出新冠肺炎病毒！教你正確清洗處理肉類、蔬果12大須知

【三文魚、巴西雞翼新冠肺炎病毒消洗Tips】全球新冠肺炎疫情持續，深圳龍崗一份由巴西進口的凍雞翼表面樣本，對病毒檢測呈陽性，引起食物與新冠肺炎傳播關注。《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心12項飲食安全注意事項，讓大家食得更安心。

食物表面也可能會有病毒依附。（資料圖片）

其實新冠肺炎病毒可以在不同物品表面存活一段時間，紙巾、銀紙，甚至鈔票銀紙都可以，先看看新冠病毒在各種物品存活時間。

新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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食物方面，除了巴西雞翼，6月初北京一個市場用於處理三文魚的砧板，亦被檢測到新冠肺炎病毒，令人憂慮食物包括蔬菜、水果會否傳播新冠肺炎病毒。

雖然目前未有證據或實例顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範，《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心，歸納出12項飲食安全注意事項，大家記得做好，以防避免出問題。

處理肉類、水產、蔬果12項須知▼▼▼

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