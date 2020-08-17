譚詠麟爆汗變人乾被疑患隱疾　醫生籲體驗　專家講長者運動宜與忌

【70歲譚詠麟／譚校長】今年8月23日便踏入70歲的樂壇「校長」譚詠麟，上周四（13日）在微博上載多張跑步後爆汗的相片，只見其面頰凹陷，看起來像瘦了兩圈的「人乾」，甚至惹來患隱疾疑雲。校長其後上載飲水及吃東西後的相片作對比，即時變得臉容飽滿回復正常模樣，他其後表示每次跑完步未喝水前，面頰都是會凹陷，而進食後面頰就會較飽滿，著大家不用擔心，更自嘲自己是參與了「饑饉70」。 《香港01》記者就譚詠麟運動後的容貌訪問了家庭醫生關嘉美，關醫生指該照片拍得較黑，難說得準他是否嚴重脫水或患病，但若是脫水，人是有可能瘦一圈，對於網民擔憂譚校長患有隱疾，她就建議校長可做身體檢查，又提醒巿民運動時要注意補水。浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德提醒70歲的長者關節或會退化，應要避免進行高撞擊性的運動，而長者做運動時切忌過度，凡事要量力而為。

譚詠麟分享運動後，進食前的對比樣子，只見反差很大，他更自嘲參與了「饑饉70」。（譚詠麟微博圖片）

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長者做運動有什麼需要注意？

校長下周日（23日）就踏入70歲大壽，雖然他保養得宜，外表看來不像七旬長者，近日更經常上載自己做運動的照片。但畢竟年紀大會骨頭脆，長者做運動亦有很多宜與忌要注意。香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德表示，世衛指引建議65歲及以上長者每周應進行至少150分鐘的中等強度帶氧運動，或每周進行75分鐘高強度帶氧運動，另每周應進行至少2次肌肉鍛鍊，避免肌肉慢性流失，但長者不宜做過激烈的運動，而70歲長者因關節或會退化，更要避免進行高撞擊性的運動。

根據康文署出版的《認識你的體能活動量》小冊子，指適宜長者的運動包括步行、急步行、緩步跑、騎單車、行樓梯及行山遠足等等。新冠肺炎疫情下，市民或會選擇在家做運動，雷雄德表示，在家做運動最重要留意個人身體狀態是否良好、運動器材是否安全及通風是否足夠，並且要量力而為。

藝人運動爆汗相：

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娛圈熱潮運動致爆汗 雷雄德：非病態無問題

近來娛樂圈掀起一股爆汗熱潮，不少藝人都會分享運動後滿臉大汗的照片享，當中最出名的是歌手鄭秀文（Sammi），其ig不時貼出她做運動的照片，而「汪阿姐」汪明荃亦曾模仿，更笑稱自已是「Sammi 2.0」，其他爆汗藝人還有楊丞琳、湯怡等。

雷雄德指出，身體在炎熱的環境下需要釋放熱能，以保持攝氏約37度的恆溫狀態，因此流汗是為散熱，若身體短時間內未能釋放足夠熱能，反而會出現熱衰竭，甚至中暑，「爆汗」成為努力做運動的標記。

做運動最重要是補充足夠水份，雷雄德說，每小時應補充400至800毫升水，根據美國運動醫學會（ACSM）指引，若運動一小時內飲水是最好；若持續進行1個半以上運動，如行山，就可考慮飲運動飲品，但要留意避免攝取太多糖份，免致肥胖。

鄭秀文經常在社交平台分享運動後爆汗的照片，絕對稱得上是娛樂圈「爆汗代言人」。（Intagram@sammi_chengsauman）

戴口罩做運動最重要「量力而為」

疫情下市民外出都要遵守「口罩令」，關嘉美醫生則建議市民最好先於家中飲用含電解質的飲品，外出做運動時要戴口罩，齊齊抗疫。因戴了口罩，關醫生指跑步可跑平常六至七的距離及速度，再於家中補足另外四成運動量。她稱，曾有70多歲長者於戶外戴口罩跑步後，感到心臟不舒服及胸骨痛要求醫，她強調戴口罩做運動要「量力而為」。

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