一文看清│薯片含致癌物　邊款超標最多　邊款最高脂高鈉│消委會

【薯片含致癌物】因應新冠肺炎疫情，近期很多打工仔都在家工作，WFH最好就是着零食止口痕，惟多吃卻無益。消費者委員會測試市面上77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食樣本，發現除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺。另一方面， 55款預先包裝香脆零食樣本屬於高脂，另有33款則屬於高鈉，難怪消委會提醒市民，食零食時必須管好嘴巴，嚴控份量！

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↓↓↓9款丙烯酰胺含量超標的預先包裝香脆零食↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

消委會測試了購得67款常見的預先包裝香脆零食樣本，包括薯片及薯條、番薯片、蔬菜片、藜麥片、粟米脆片、蝦片及蝦條等款式，另有10款由餐廳、快餐店及小食店購得的非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅樣本。測試結果發現，29款預先包裝薯片及薯條樣本全部檢出可致癌物質丙烯酰胺，當中9款含量更高於基準水平，即每公斤750微克。

而10款非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅中，有3款樣本丙烯酰胺含量超出基準水平，即每公斤500微克，分別是「Five Guys」的薯條，含量為964微克、「意粉屋」星星薯餅，含量為701微克，以及含639微克的「宜家家居」的香脆薯格。

↓↓↓10款最高脂預先包裝香脆零食↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

食安中心的高脂食物參考水平指出，每100克食物總脂肪含量高於20克便屬於「高脂」。消委會檢測的66款預先包裝香脆零食樣本中，29款預先包裝薯片及薯條樣本中，僅1款不屬高脂，其中3款更高於每100克食物40克水平，相等於高出標準1倍。而10款非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅則有２款屬「高脂」，分別是「Five Guys」的薯片及「意粉屋」的星星薯餅，22.7及22.2克。

↓↓↓10款最高鈉預先包裝香脆零食↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

除此之外，66款預先包裝香脆零食樣本中，一半樣本屬高鈉，即每100克食物鈉含量超過600毫克。29款預先包裝薯片及薯條樣本中便有8款屬高鈉，最高鈉的樣本是「Lorenz」Snack-World Naturals - Sea Salt & Pepper Potato Chips，達每100克917毫克。

而13款蝦片及蝦條樣本中，僅有1款不屬高鈉，樣本的平均銷含量為每100克食物含924毫克，屬測試中平均鈉含量最高的種類，其中4款的鈉含量更超過1000毫克。12款中，鈉含量最高的蝦片及蝦條樣本是「佳之選」原味蝦條，達每100克1320毫克，假設一個人吃下一整包（105克），便攝取了約1386毫克鈉，相當於每天限量2000毫克鈉的69.3%。

至於10款非預先包裝即食薯條、薯格及薯餅也有兩款屬「高鈉」，分別是「宜家家居」香脆薯格及「肯德基」格格脆薯塊，鈉含量分別是706及608毫克。

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+ 10 + 9 + 8

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