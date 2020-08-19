美國老翁輪椅卡路軌　下一秒火車駛至　女警跳車營救畫面超驚險

美國加州洛迪市（Lodi）一名66歲老翁日前坐輪椅經過火車平交道時，車輪不慎卡在路軌，一名女警駕駛警車途經現場，立即跳下車衝前，將老翁拉離輪椅，下一秒火車就從兩人身旁高速駛過，場面十分驚險。

美國加州一名行動不便的老翁的輪椅卡在火車路軌上，一名女警途經立即將他拉離輪椅，下一秒火車從兩人身旁高速駛過，場面驚險。（Lodi Police Department YouTube影片截圖）

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洛迪市警方上周四（13日）於facebook發文講述事件經過及上載女警身上攝錄器所拍的畫面，女警烏雷亞（Erika Urrea）上周三（12日）早上近9時駕駛警車巡邏，其間看到一名行動不便的老翁的輪椅不慎卡在火車軌上，烏雷亞立即跳車，此時遠處響起火車即將駛至的信號，烏雷亞花盡力氣將老翁拉離輪椅，她亦跌坐地上，下一秒火車就高速駛過，險過剃頭。

👇👇👇女警營救老翁過程👇👇👇

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與死神擦身而過的老翁僅腿部受傷，被送院治理。警方於帖文讚揚烏雷亞不怕自身危險拯救他人，阻止了悲劇發生。

（Lodi Police Department facebook）

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