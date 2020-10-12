浪卡襲港｜天文台日出前考慮掛8號　教你查颱風強度+閃電落雨位置

【打風 / 颱風 / 浪卡】天文台表示，按照現時預測路徑，浪卡會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在晚間逐漸增強。與浪卡相關的狂風驟雨亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎本地風力情況，在明早（10月13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。 究竟今次颱風強度如何？香港原來真的有「力場」保護？看看本文就知道了。

下載「香港01」App，即睇城中熱話

來到10月繼續有熱帶氣旋逼近，天氣亦轉差。天文台表示，按照現時預測路徑，浪卡會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在晚間逐漸增強。與浪卡相關的狂風驟雨亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎本地風力情況，在明早（10月13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。

連續9天驟雨雷暴

天文台又預計，本港未來7天都會有驟雨雷暴，氣溫則跌至最低23度。

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

逼港颱風急轉灣。 （天文台）

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

同場加映：黎瑞恩「生蛇」誤當眼瘡！即睇生蛇病徵、預防及治療方法

【生蛇 / 帶狀疱疹預防及治療方法】藝人黎瑞恩早前眼部及眉心紅腫，以為只是生眼瘡，經醫生診斷才發現是「生蛇（帶狀疱疹）」！其實生蛇絕對不容忽視，以下預防及治療方法，大家要看看。

黎瑞恩「生蛇」情況😱 ▼▼▼

黎瑞恩「生蛇（帶狀疱疹）」情況。（facebook）

「生蛇」及「水痘」預防方法▼▼▼

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至於如何治療，可看：黎瑞恩眼生蛇險毀容！中招手尾長 即睇生蛇病徵、預防及治療方法