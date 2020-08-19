海高斯風球丨唐狗被綁深水埗櫈下幾小時　全身濕透等主人不願離開

颱風海高斯襲港，天文台更曾在今日（19日）凌晨1時30分發出九號烈風或暴風風力增強信號，現時海高斯已遠離香港。打風期間，市民當然要留在安全的地方，但facebook專頁「毛孩守護者」貼出有狗狗被綁在深水埗一處的櫈上，全身濕透。有網民懷疑主人棄狗，更指在暴風雨下棄狗「超級無人性」。

狗狗被綁在深水埗昌謙樓對出休憩處的櫈上。（毛孩守護者fb圖片）

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facebook專頁「毛孩守護者」凌晨時分貼出圖片，表示收到報料在深水埗昌謙樓對出休憩處，一隻黑色唐狗女在大雨下，「全身濕透被綁在椅子扶手，據悉已經好幾個小時！」，未知是走失還是被遺棄。

「毛孩守護者」義工到場發現唐狗約6-7歲，沒有晶片，但頸圈上有一牌仔印有「Chanel」Logo，目測健康狀況理想，身型肥胖，毛髮也順滑。義工嘗試帶狗狗上車避雨，但狗狗為了等主人回來，不斷到處張望，「堅守原地，盼望着那個熟悉的身影」。帖文中指，由於「毛孩守護者」的基地已爆滿，因此希望有九龍區的有心人暫時照顧一夜。不少網民紛紛表示可以讓出家中的位置，先代為照顧狗狗。

後來，「毛孩守護者」在凌晨2時左右更新帖子，表示狗狗已有深水埗街坊照顧一晚，並已安全送達，但仍呼籲如有狗狗任何資料，請與他們聯絡。

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「毛孩守護者」的負責人Kent接受本網查詢表示，街坊只能暫為照顧一晚，所以現時仍在找其他人暫托。他指下一步會貼街招為狗狗找回主人，暫時未有狗狗主人的資料，但狗狗身體尚算健康，未必是棄養，可能是露宿者去了臨時庇護中心，把狗狗放在室外，但未能肯定。

帖子引來大批網民關注，不少人批評狗狗的主人在風雨交加之時棄養，十分過分，但亦有人猜測可能是狗狗走失或主人可能出了意外：

👇👇👇颱風海高斯襲港時的情況👇👇👇