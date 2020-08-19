台灣是鬼島？當地人呻搬屋中伏：紙箱要自備！吳鳳突破盲腸咁樣講

土耳其裔藝人吳鳳（Rifat）到台灣發展十四年，透過YouTube頻道記錄在台美好的生活點滴，日前跟家人一起搬新家，也認真拍下打包、遷入的過程。然而，他上傳影片後，看到有網友留言「鬼島台灣，物品都要自己找箱子打包」，無奈吐露心情：「希望喜歡用鬼島這個詞的人，儘量把這兩個字從字典刪掉。」

該名網友在吳鳳YouTube頻道留言，抱怨台灣是個鬼島，對於搬家公司也似乎有許多不滿，「物品都要自己找箱子打包，哪像鄰國日本，搬家公司會提供箱子」、「人家日本的搬家公司身穿制服，放緩衝物品多專業啊，鬼島搬家工人卻裸上半身，抽籤喝保力達吃檳榔，真沒水準」。

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然而，事實上吳鳳在影片中並未抱怨搬家公司，反而誇讚師傅動作很快、超級專業。看到網友留言，他無奈發文：「我分享搬家的影片，有人留言台灣搬家的服務不好，跟日本比較，還強調鬼島這個字。其實真的不需要。也許他剛好遇到不是很好的服務或態度，但這也不代表全部，而且跟台灣這塊土地無關的。」

吳鳳也直言，自己並不喜歡別人一直使用「鬼島」這個詞，「如果發生一些不好的事，就把一塊土地形容成鬼的話，這個世界上都是鬼國吧？我們要做的是，把不好的部分用對的方式來改善。」他認為，還有很多努力為台灣付出的人，他們肯定不希望這塊土地被自己人形容成鬼島。

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不少網友都認同表示「我以前也說過鬼島，但是當你在其它國家生活過、旅行過，真的台灣最便利，最有人情味，最安全」、「一大堆人身在福中不知福，台灣超棒好嗎」；也有人點出網友抱怨文中的問題，「重點是日本搬家費用比台灣高出很多很多」、「台灣會變成鬼島，不是因為搬家工人不穿上衣，而是因為常有人花Toyota的錢要求Benz的品質」。

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