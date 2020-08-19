連登仔盼繼續8號波唔使返工　發文3分鐘即改3號　網民：勁過蕭生

【颱風海高斯 / 颱風上班 / WFH】颱風「海高斯」吹襲香港，天文台於11時10分改發三號強風信號，意味着打工仔2小時內需上班返回工作崗位。有連登網民在11時07分發文稱未來關鍵一小時，正是「決定使唔使返工嘅一個鐘」，但說時遲那時快，未夠3分鐘天文台隨即於11時10分宣布改發3號波，幻想即破滅，引來其他巴絲打恥笑，紛紛驚嘆樓主「燈神」功力可以跟蕭生一決高下！

天文台於11時10分改發三號強風信號，打工仔2小時內需上班返回工作崗位。（羅國輝攝）

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該網民在連登討論區以「嚟緊嘅一個鐘將會係我一生最長嘅一個鐘」為題發文，稱如果8號風球懸掛至中午12時，就能全日放假一天，因而未來一小時相當關鍵，「決定我使唔使返嘅一個鐘」。惟其幻想不消3分鐘即破滅，天文台於11時10分改發三號強風信號，網民即湧入朝聖，笑言樓主願望快速成真，不需要等足一小時，亦有人問「樓主有冇買開邊隻股票」，對其燈神功力嘖嘖稱奇。

更多網民超爆笑回應👇👇👇

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勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》列明，一般而言，當8號或以上颱風警告發出時，除必要人員外，僱主不應要求其他僱員上班。而當「落波」及天氣穩定的情況下，雙方可按協定情況復工，如在工作時間結束前3小時或以上落波的話，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。

落波後復工安排例子。（勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》）

「極端情況」下工作指引👇👇👇

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按圖看那些年打風後返工經典場面 ▼▼▼

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👇👇👇颱風海高斯襲港時的情況👇👇👇

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天文台發布熱帶氣旋警告訊號同「預警八號」特別報告又有咩意思？👇👇👇

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同場加映：「李氏力場」係咪真有其事？ ▼▼▼