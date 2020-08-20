【台灣靈異】兩歲女床上跳舞驚見「鬼人頭」　玄學家揭更恐怖真相

台灣雲林一名爸爸網友日前PO出3年前錄下女兒跳舞的影片，沒想到影片中竟有疑似人頭的物體出現，且女兒最後還笑著說：「嗨姊姊！」讓他渾身發毛，事後回憶才想起後面的住家似乎正在辦喪事…

兩歲女兒回頭打招呼：嗨姊姊！玄學家揭更恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

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這段靈異故事一度引起熱議，台灣資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》在節目中提及此事，命理師廖美然表示，這段影片絕非造假，認為片中的女生人頭就是剛過世的女鄰居，因為女鄰居太過思念自己早夭的女兒，才會到男網友家中和對方的女兒一起玩，希望能彌補心中的遺憾。

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廖美然也直言，小孩子對靈體的感應在7歲以前都非常敏銳，因此容易看到還徘徊在人間的靈體，認為這個女鄰居會只以一顆人頭的型態出現，是為了避開男網友的陽氣，也安慰男網友不需要搬家，因為靈體常會在各個空間穿梭，不需要太過擔心。

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這名男網友當時接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，他2017年8月22日與妻女一起回娘家，當天不斷聽到「鈴鈴鈴」類似作法的聲音，好奇地詢問丈母娘，這才知道鄰居的媳婦因女兒夭折，得到憂鬱症不久後輕生，因此選在當晚作法，沒想到當晚在房內錄下女兒跳舞的影片時，竟出現一個清楚的長髮人頭，且妹妹最後還說「有人笑了」、「嗨姊姊」，讓他毛骨悚然。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】