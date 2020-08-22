性教育不能等！男生以為安全期有14日　青少年性知識嚇呆雞排妹

隨着時代進步，性知識已成為各級教育中不可缺少的一環，不過礙於種種原因，不少青少年仍沒有足夠性知識，以致常常有不同的誤解。專門討論性知識的YouTube頻道「深夜保健室」日前就請來4名台灣的少男少女，直接考驗他們的性知識，同時與婦產科醫生盤點當地各級的性教育內容。雖然課題內容似乎非常全面，惟青少年仍對性有不少常見誤解，如進食某些食物將導致較難懷孕等。

YouTube頻道「深夜保健室」日前就請來4名台灣的少男少女，直接考驗他們的性知識，同時與婦產科醫生盤點當地各級的性教育內容。（「深夜保健室」授權）

原來當地從國小到高中的課程中，性教育均與體育科一同編排，低年級會先從「如何交朋友」及「防堵色情網站」入手，其後則會加入懷孕及生育過程、認識性病等與生物科較相似的知識，至高中則將重點放於兩性交往、如何處理分手或迎接新生命等議題。

主持們都認為現時當地的性教育相對十多年前全面得多，不過當他們即場考驗少男少女們的性知識時，卻發現青少年仍對性有不少誤解。有少男雖知道女生的「安全期」不可靠，但竟以為安全期長達14天；亦有少女害羞地問，喝太多乳酸飲品是否會較難懷孕，令雞排妹及醫生都出乎意料。

眾人最後認為，即使性教育課題覆蓋全面，青少年能否吸收到足夠而且正確的性知識，仍在於老師的教法，以及家長的配合。只有學校及家長均抱持開放態度，下一代才能不忌諱地吸收到相關知識。