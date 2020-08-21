全民檢測Q&A｜6歲以下不宜檢測？有限期？參加方法＋須知一文看清

【全民檢測Q&A／新冠肺炎病毒病】特首林鄭月娥率領官員今午（8月21日）公布全民自願普及社區檢測新冠肺炎病毒詳情。究竟何時開始檢測？原來並非所有人都可檢測？有什麼要注意？以下11問11答大家要留意！

本港新冠肺炎疫情連日都有本地感染確診個案，患者遍布全港18區。隱形「患者」防不勝防，一般巿終可以免費檢測了。

（資料圖片）

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政府今午（8月21日）終於公布全民檢測計劃詳情，將於9月1日正式開始，但原來並非所有人都可以參加這計劃！究竟參加資格是什麼？如何登記？如何採樣？又有什麼地方要注意？即看答案！

全民免費檢測Q&A ▼▼▼

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林鄭月娥：代表香港市民衷心感謝中央

特首林鄭月娥於記者會中重申，無中央支援便無能力展開今次計劃，非常高興得到中央支援，她代表香港市民對中央表示衷心感謝。

（羅君豪攝）

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