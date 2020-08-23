台早餐店突結業　女客持千元餐券追退款　老闆一句誠實回覆嬲唔落

【早餐店 / 結業 / 餐券 / 爆笑】「這年頭什麼事都遇得到！」有台女日前在facebook發文大呻，指自己幾乎每天也光顧的早餐店在毫無預警下突然結業，但她卻仍持有價值1350新台幣（約356港元）的餐券還未用完，只好以社交程式聯絡店主討論解決方法，沒料對方一句誠實回答，令她哭笑不得。

台女指心愛的早餐店突然結業，但手上仍有價值逾千元的餐券仍未使用，遂聯絡老闆商量。（示意圖 / 資料圖片）

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該名台女坦言自己是該間結業早餐店的忠實粉絲，「日日吃，只要沒休息我們就沒變心過」，沒想到愛店突然倒閉，餐券頓變廢紙，幸好她留有老闆的聯絡方法，打算找對方討回金錢，沒料得到意想不到的誠實回覆：

👇👇👇台女與早餐店老闆的對話：👇👇👇

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台女指，最終只能當自己不幸，「硬食」餐券的損失，「沒有想要硬討回來」，只想與網民分享奇葩經歷，「這年頭什麼事都遇得到！」。帖文笑翻一眾網民，短短1天已獲逾7000網民讚好，不少人笑指老闆非常老實，「還會回算好了，借錢完跑路的連已讀都沒有」、「算了啦給他當跑路費嘛，很可憐啊」。

亦有網民分析指，老闆或是早有預謀，而且並非真的「走佬」，「不要真的以為他跑路，搞不好他拿了好多餐券錢，過得好好的繼續用這招騙人」、「像那種自營商的小店家買券的話，大多是缺現金要週轉，除非能現買現使用，否則被跑掉的機率很高」。

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