妊娠糖尿孕婦住院　嫌三嫌四勁擾民　夾手指測心跳：夾到指甲點算

【孕婦/懷孕】初為人母心慌慌乃人之常情，但最近有懷第二胎的準媽媽住院時，卻多次無理取鬧，不但騷擾其他人，亦令醫護和清潔姐姐大反白眼。同一病房待產的病人在網上大數該名港媽5宗罪，慨嘆這段經歷讓她「深深體會到生仔要考牌嘅重要性」。

孕婦因妊娠糖尿短暫住院，但在短短一個下午，同房準媽媽已難忍其擾民行為，在網上力數她5宗罪。（《BB來了》劇照）

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一名正住院等候產子的準媽媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指最近病房來了一名妊娠糖尿的孕婦，從頭到尾都大聲說話，非常擾民，並帶同一個28吋行李箱。由於孕婦患妊娠糖尿，因此入院時便有護士向她說明糖尿餐單，但當天午膳時間，她一吃完便到處抱怨「自己煮都冇咁難食啦」、「都食唔飽，啲飯好難食，都未食過呢啲菜」，下午茶亦毫不戒口，將2個水果和私伙餅乾通通放入口。

除了食物，孕婦對服裝亦有怨言，不滿醫院提供的衫褲太鬆，自己不懂拉繩勒緊，令清潔姐姐也難忍怒火，直指：「使唔使幫妳着埋啊？咁大個人褲都唔識着，之後點幫個女着裙啊？」

當護士幫忙夾手指測心跳，以及示範「拮手指」測.血糖時，孕婦叫苦連天，更擔心自己會失血過多。示意圖。（資料圖片）

直至護士為孕婦夾手指測心跳，她又突然大叫，「痛唔痛㗎？好驚啊！我唔敢放入去啊！夾到我啲指甲點算啊！」護士無奈反一反白眼，連解釋都感到浪費時間。不久，因糖尿問題，護士告訴孕婦每天早午晚都要「拮手指」測血糖，並示範整個過程，讓她回家後自己完成，未料護士即場拮一次後，孕婦即大聲疾呼，大叫：「死啦死啦，我返屋企都唔會拮㗎，我會唔會失血過多㗎？」結果又被護士責罵一番。

樓主表示，雖然只觀察了一個下午，卻已經發生如此多令人反白眼的事，不禁讓她「深深體會到生仔要考牌嘅重要性」。網民看後也嘖嘖稱奇，笑言「拮手指都驚成咁，佢第一胎點生㗎」，又狠批該孕婦自私，「住得醫院都係要靜養嘅人，最怕遇到啲不停講嘢嘅人」、「基本生活技能都無，應該請返個私家看護」。

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