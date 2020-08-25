台網瘋傳黑澀會美眉「性愛影片」　小薰黃瀞怡驚恐：是有多想看？

台灣女星小薰（黃瀞怡）近期演出台劇《追兇500天》，戲裡她因幼時遭精神有問題的母親家暴，成年後在婚姻中受虐，最後被當成蛇蠍毒婦殺害親夫的嫌疑犯，角色城府深、多層次，更有不少大膽激情戲，角色挑戰大，她接受本報專訪，大方聊性愛觀，認為女人是憑感覺的動物，「2不2要」是她的性事原則。

日前《追兇500天》公布預告影片，其中「小薰無表情性愛畫面」衝出百萬高流量，小薰聞言也吃驚，開玩笑說：「不懂耶，大家到底是有多想看小薰的性愛影片，哈哈！」她透露演出該場戲時，其實是心理要很愛對方，但卻要毫無表情演出，「看似沒有情緒最難，但又要讓觀眾感受到這個角色的心情。」

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她分享性愛觀，直言彼此一定要有「愛」為基礎，不接受一夜情、不做角色扮演，一定要有前戲、要在讓人舒服的地方，車震、野戰等都被她視為不舒服、奇怪的地方，「對女人來說，性並不是每天都需要，愛比性重要，比例也會隨著成家立業、年齡增長有變化。」

近年來，小薰在作品中不乏有激情戲，演技方面不斷挑戰自己，但在心理生理上多少受點傷，過去她也曾在電影中，因造型輕薄短小，為做防護措施，在悶熱的拍攝環境中，長時間貼胸貼，導致下胸圍皮膚過敏，在《追兇500天》中，她則是被扯髮、抓頭撞牆，因角色壓抑，必須忍住「吃痛感」，才是最痛苦的事。

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她大方談性愛觀，對於和男友鄭人碩交往1年多，目前感情穩定，平常各自有工作，每天也會透過視訊維繫感情，家人也都很喜歡、很滿意鄭人碩，特別會討長輩喜歡，「可能是他以前當過製片吧，很會跟長輩聊天，老中青三代都很會聊，都被他收服了」，但提到未來，小薰坦言：「我認為愈規劃人生，愈沒辦法走到你想的那一步，不如不要去想，順其自然，也可能慢慢就會分開，這也很難說，一切事情都很難說，就自然地走。」對於結婚一事沒規劃。

《追兇500天》追尋角色間各種受傷狀態下暗潮洶湧的心理軌跡，雖定調為心理犯罪的刑偵片，但涵蓋推理與懸疑，不過預告最後搭上 「每具屍體最後都需要善終」文字，加上林暉閔飾演角色口中不斷念起阿彌陀佛，讓整部劇增添驚悚感。

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