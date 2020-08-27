疑為「撲水」還債逼婚　麻將館老闆不忿屢被拒　23刀斬殺單親媽

甘肅省慶陽市一名36歲曹姓女子上周六（22日）於其化妝品店內遭到張姓男友人襲擊，身中23刀當場死亡，目睹慘劇的死者6歲兒子來不及穿衣，赤裸爬出店外求救；警方經初步調查後，懷疑張男因為多次逼婚不遂而狠下殺 手。

6歲兒子目睹母親慘死

曹女在慶陽市經營化妝品店，曾有過一段婚姻，但因與前夫感情不和而離婚，其後獨自帶着一對子女一起生活，住在自家店鋪2樓；張男則是一間麻將館的老闆，與曹女交往時已婚且有孩子。

事發當日曹女因有顧客前來買化妝品而打開了店門，及後卻未有完全關上，張男伺機潛進店內狂刺曹女23刀，導致她頸及胸部等的位置大量出血。曹女的6歲兒子見狀馬上爬出店外大聲呼救，附近居民立即報警，警方到場制服張男，並把曹女送院，其後證實不治。

曹女身中23刀身亡，其6歲兒子當日也在現場。（微博影片截圖）

家人遭威脅曾報警求助

曹女的家人透露，張男大約在半個月前離婚，其後多次向曹女提出結婚，惟一直遭到拒絕，「之所以不答應結婚，是因為他（張男）在外面欠債，還逼迫（曹女）為他償還債務，這證明（張男）並不是一個可以託付的對象。」

曹女母親表示，由於張男性格比較暴躁，家人都很反對女兒跟他交往，「他（張男）和我女兒經常吵架，一吵架他就動手，曾經有幾次把女兒打到鼻青臉腫，手機內都有受傷的證據。他之前也上門來威脅，說要是我女兒不和他結婚，那就把我們全家都殺了。我們曾報警，但當時並沒有發生什麼，（警方）也沒法立案調查。」

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向朋友「預告」殺人後自首

警方事後在張男的手機聊天記錄中發現他多次透露殺人動機，更向朋友「預告」殺死曹女後自首，「不能夠接受求婚被拒的侮辱」，案件現仍在調查中。

曹女母親希望法院判處張男死刑，並要求360萬元的賠償，「我無法原諒他，這太殘忍了。我女兒還有兩個孩子要撫養，孫子才剛剛6歲，大受衝擊，現在晚上睡覺都是害怕的。」