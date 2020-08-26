酒店推「男士之夜」優惠　一晚套房加4人晚餐　網民：我要進來了

「女士之夜」就聽得多，在新冠肺炎疫情下，竟然有酒店大玩「男士之夜」優惠？位於沙田的帝都酒店近日推出男士住宿計劃，套餐包括一晚酒店套房，還有片皮鴨套餐加威士忌，讓一眾男士喝喝酒、聊聊天。不過推廣計劃引起網民無限猜想，紛紛議論4個男人在酒店房可以有何搞作，更有人只想到一句對白「小夫，我要進來了」。

沙田帝都酒店近日推出「男士之夜」住宿優惠。（帝都酒店圖片）

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沙田帝都酒店近日專為男士們設計一個住宿計劃，推出「男士之夜」優惠，包括一晚酒店套房，還會贈送供1至4人享用的片皮鴨套餐，以及一支威士忌The Macallan 12 Years Malt，更可延遲退房時間至下午2時，一晚房價連服務費為1848元。

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一堆男人在酒店聚首一堂，引起無限幻想，有網民直言如果是「女士之夜」還合理，因不少女生近年都愛搞party過閨蜜之夜，但「麻甩佬」相約上房確實少見，而且連歐聯都踢完，「鋤Dee都鋤唔到成晚！」

不少網民看過此優惠，都想起早前爆紅的惡搞版《哆啦AV夢》。即刻重溫下節錄內容▼▼▼

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