農曆七月｜住宅工地遇超邪風水陣　裝修工頂硬上　網民拆解陣法

踏入農曆七月鬼月，台灣1名裝修工人日前於網上分享十分詭異的施工經歷，他最近到一棟住宅裝修時，發現地上放有利市、菜刀和拐杖，3樓的地面更少了兩塊磁磚，令人不禁聯想是否為風水陣。有網民留言直指是「凶宅」，稱少了兩塊磁磚是因屋內曾有兩個人吊頸自殺，不少網民高呼「好可怕」、「好恐怖」。

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接到「凶宅」裝修工程的工人上周六（22日）於facebook群組「靈異公社」發文稱，他一個人到達要施工的住宅後，於2樓見到一封利市，再上3樓時發現樓梯放有一把菜刀，到了要裝修的屋內，地下更少了兩塊磁磚，上面放了拐杖，又聽到有一把女聲在唱歌及有人影在門邊跑來跑去，他頓感不妙，但為了錢還是硬着頭皮完成裝修。

起初不少網民留言表示看不懂照片的詭異點在哪，更笑指照片左下角一塊磁磚的方向錯了，令人「強迫症發作」，又以為地上長條形的東西是蛇。其後陸續有網民留言指該住宅是「凶宅」，稱該處曾有兩個人吊頸自殺，吊頸的人腳下的地或磁磚會聚陰，引導下一個人在同一位置吊頸，因此若遵從道教儀式，有人吊頸自殺後都會拿走該處的磁磚，並放菜刀擋煞，而放置拐杖相信因自殺者是老人家。

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