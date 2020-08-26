八達通無用都要收錢！8大隱藏收費話你知　日日賞積分8.31要用晒

【八達通octopus隱藏收費 / 日日賞】現時八達通應用廣泛，除了實體卡還有電子領域，連iPhone、Apple Watch都可以透過Apple Pay進行八達通交易，可算方便。不過提提大家，如果八達通卡長期無使用，會每年收取行政費，亦有一些「隱藏」收費；另外，八達通「日日賞」將於8月31日結束，記得要在限期前用完了，查詢方法內文詳述。

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（資料圖片）

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八達通雖然方便，但其實有不少收費事項需要注意！八達通公司日前就在facebook提醒，2017年10月1號起發出的租用版成人八達通，如果連續3年無使用過，例如付款或增值，今年10月1號起就會每年被扣除15元「不常用八達通行政費」！

如果你有這類八達通，就要採取以下行動👇👇👇

八達通隱藏收費你要知！

除了「不常用八達通行政費」，其實八達通無論實體版還是電子版，都有一些平常較少接觸到的「隱藏收費」，例如按金、辦理退款、報失等，大家都要注意！

八達通實體+電子版隱藏收費 👇👇👇

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八達通日日賞服務8月31日結束

另外，八達通「日日賞」計劃將逐步終止，現有八達通「日日賞」會員仍可於今年8月31日或之前，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、 Market Place、3hreesixty及Jasons Ichiba使用「日日賞$」。

至於如何查詢自己八達通日日賞積分餘額，可看以下圖片，Android及iPhone都可以。

八達通日日賞積分餘額查詢方法👇👇👇

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更多詳情可看：「八達通日日賞」積分8月31日最後限期 教你手機簡單4步查餘額

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內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

【香港健康碼Q&A】本港新冠肺炎疫情持續，經民聯議員建議政府設立「港康碼（香港健康碼 / 港版健康碼）」，持有陰性檢測結果的人可於14天內出入食肆、商場或公共地方等，惹來追蹤監控及私隱等關注。究竟「健康碼」是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。

香港健康碼Q&A▼▼▼

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至於健康碼何時開始，以及是否沒有健康碼就不能進入食肆、商場、公共地方，可看此：

香港健康碼Q&A｜政府研推健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法