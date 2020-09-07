鋼琴網紅Pan Piano一個原因得罪內地網民　好身材仍罪不可恕？

PanPiano是一名鋼琴cover的YouTuber，不過近日卻有一篇PPt文章表示，Pan在大陸的網站上被不少網民罵翻。

原來Pan在中國的影音網站Bilibili（又稱B站）上也有自己的官方頻道，由於她曾貼文「我是住在台灣的台灣人」、「台日友好」，就被不少中國網友宣稱說「台獨」要抵制，而根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的數據分析，此事也成為Pan近期在網路上的討論熱點。

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但事實上，Pan的人氣並未因此消退，甚至連B站的董事長都要追蹤，究竟這位連讓中國網友「口嫌體正直」的鋼琴家有什麼魅力呢？

# PanPiano是誰

PanPiano在簡介中親切地歡迎粉絲稱呼自己是「小P」，她雖然在彈琴時從不露臉，但是下半身都會cos跟音樂相關的服裝，再加上身材相當「胸狠」，因此影片的首圖一出就能吸引許多觀眾的目光。

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# 4月開始將「清涼cos服裝」融入影片

其實在Pan的頻道中，原先並非以「展現身材」作為影片的一部分，但從今年4月開始，Pan露出事業線的頻率越來越高。

其中5月底的一隻《紅蓮華》的影片不但累積了993萬次點閱，而且根據從前圖的數據分析來看，網路上還出現不少猜測Pan廬山真面目的文章，讓她的人氣直線飆升。

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# 連B站董事長都要追蹤的人氣創作者

在《紅蓮華》的影片爆紅之後，Pan的人氣就快速上升。她的YouTube頻道不但在今年7月的時候達到了百萬訂閱，連B站的粉絲數截止目前也將進入80萬大關。不過，Pan的魅力可不只吸引到普通粉絲。

就在8月的時候，現年42歲的B站董事長陳睿也大方關注了Pan的官方頻道。由於在此之前，Pan就被不少大陸網友攻擊有「台獨」的言論，然而董事長直接關注的行為視同「打臉」網友，讓不少PTT鄉民也逗趣表示「在歐派面前一切紛爭都可以平息」、「音樂無國界，我現在我懂了」。

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事實上，雖然Pan在中國的網站上爭議不小，在網路上也曾被人質疑「彈的譜會改得比較簡單」，但仍靠著自己的優勢在同類型的創作者中殺出一條血路，找到自己的受眾，才能成功在YouTube頻道獲得136萬訂閱的好成績。

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