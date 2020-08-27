台製EG口罩8.28起減價發售　達Level 1標準　4色獨立包裝$70一盒

【EG口罩】新冠肺炎疫情持續，口罩價格卻有下調跡象，台灣製造的EG口罩近日都減價發售，70元一盒30個獨立包裝，符合美國標準ASTM Level 1，有多種顏色選擇，將於明日（28日）至8月30日在網站開售。

台灣製造的EG口罩發售，70元一盒30個獨立包裝。（EG圖片）

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EG為台灣政府合作工廠之一，由台灣製造，是次發售的口罩BFE逾99%、PFE逾95%，有天空藍、櫻花粉、海芋黃及薰衣草紫4色選擇，預計10月上旬出貨。

EG口罩 成人 30個裝 (獨立包裝) 發售詳情：

推廣價：$70/盒

日期：8月28-30日開售，限時3日

口罩規格：

✅ 密封獨立包裝，衛生放心，方便攜帶更換

✅ 符合美國標準 ASTM Level 1

✅ BFE>99%

✅ PFE>95%

✅ 台灣製造

✅ ISO 9001 :2015 認證工廠

✅ 台灣政府合作工廠之一

✅ 多種顏色選擇：天空藍、櫻花粉、海芋黃及薰衣草紫

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