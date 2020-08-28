全民檢測Q&A｜登記預約方法、檢測中心地點、8大須知｜附登記網址

【全民檢測登記預約網站 / 檢測中心地點 / 流程】全民免費檢測新型冠狀病毒計劃（普及社區檢測計劃）將於9月1日（下周二）開始，明日（8月29日）早上7時開始接受預約。《香港01》一次過整合全民檢測網上預約方法、採樣流程，以及全部141個檢測中心地址及開放時間。

本港新冠肺炎疫情持續，隱形「患者」防不勝防，一般巿民可於下周二，即9月1日開始進行免費檢測。

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今次政府推行的全民檢測計劃將於明天（8月29日）早上7時開始接受預約，檢測期為7天，將視乎進度延長最多7天，除了6歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士不適合外，所有持有效身份證或出生證明書的香港永久和非永久居民，均可自願參與計劃。

（全民檢測網頁）

全民檢測計劃預約及檢測流程教學

全民檢測計劃預約及檢測流程並不複雜，只要按以下簡單步驟進行就完成。

全民檢測預約及檢測流程圖文教學▼▼▼

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預約網址：按此

各區檢測中心地點

全民檢測計劃共設有141個檢測中心，全港18區都有，選址包括學校及體育館等。

各區檢測中心地點及開放時間▼▼▼

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全民檢測可取健康碼？

至於如化驗結果為陰性，是否會獲得健康碼？是否可以改時間資料等，以下全民檢測8大常見Q&A為大家解答。

全民檢測常見Q&A▼▼▼

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同場加映：政府研推香港健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法

內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

【香港健康碼Q&A】本港新冠肺炎疫情持續，經民聯議員建議政府設立「港康碼（香港健康碼 / 港版健康碼）」，持有陰性檢測結果的人可於14天內出入食肆、商場或公共地方等，惹來追蹤監控及私隱等關注。究竟「健康碼」是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。

香港健康碼Q&A▼▼▼

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至於健康碼何時開始，以及是否沒有健康碼就不能進入食肆、商場、公共地方，可看此：

香港健康碼Q&A｜政府研推健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法