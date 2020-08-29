《黑豹》Chadwick Boseman逝世　模型即炒貴3倍　網民斥發死人財

《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）8月28日不敵癌魔逝世，終年43歲。戲中鐵查拉一角令他爆紅，成為全球知名演員，死訊傳出後不少影迷大感可惜，然而網民發現，有模型玩家疑「發死人財」，將其黑豹造型的模型以高出一倍價錢放售，更表明「演員已過身」，引來一眾玩家怒罵。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）不敵癌魔逝世，終年43歲。（Twitter圖片）

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查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）4年前患上大腸癌，於治療期間一直堅持不懈，拍下多套令人印象深刻的電影。大批影迷對其死訊感到非常惋惜，紛紛留言悼念，然而有香港網民發現，有模型愛好者得知其死訊後，竟以此作為牟利方法，將黑豹造型模型以高價放售，做法猶如「發死人財」。

有模型愛好者得知查特域克保斯曼的死訊後，竟將黑豹造型模型以高價放售，做法猶如「發死人財」。（連登討論區圖片）

相關放售帖文被模型愛好者截圖並轉發至連登討論區，有網民得知查特域克保斯曼死訊後，擔心黑豹模型將成絕版，遂於facebook及拍賣網徵求同好「割愛」，表明「預咗食炒價」。另一邊廂卻有人以「演員已過身」作賣點，將原價1590港元的黑豹模型以4980元放售，即比原價貴超過3倍；另有人以4600至4800元等放售模型。

有網民得知查特域克保斯曼死訊後，擔心黑豹模型將成絕版，遂於facebook及拍賣網徵求同好「割愛」。（連登討論區圖片）

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網民看過帖文都直斥相關賣家做法可恥，「炒都算，個標題仲要咁」，又指「𠵱個時勢買同賣都比人鬧死」、「買得嘅人一係鍾意先買一係買嚟炒，鍾意嘅人買咗再加上今日咁嘅消息更想唔想放，買嚟炒嘅人今日咁嘅消息只會炒更貴」。

有玩家則認為，查特域克保斯曼死後模型被炒賣必然會發生，建議模型製造商製作紀念版本滿足玩家，同時亦可遏止炒賣，「總會有班人想入返隻嚟紀念，我覺得咁樣出都還好，起碼唔洗益炒家」。

查特域克保斯曼4年前確診結腸癌，家人指他對於能夠演繹《黑豹》角色的國王鐵查拉感到榮幸。（《黑豹》劇照）