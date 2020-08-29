韓牧師夫婦診確後虛報行蹤　GPS揭曾往浸溫泉　同日700人到訪旅館

韓國新冠肺炎疫情反彈，連日來都每天都錄得數以百計的確診個案，累計確診人數已達1.94萬，首都圈已疫措施已「加辣」，包括禁晚市堂食等。惟防疫政策需要市民配合才能見效，濟州島1名牧師與妻子日前在確診後瞞報行動路徑，當局需出動GPS定位等調查，才發現2人在發病前曾到訪一處溫泉名勝，同一天更先後有700多人前往該店，事件揭發後，當地人對牧師父婦的行為極之不滿。

牧師夫婦被揭發曾於濟州島浸溫泉。涉事溫泉旅館事後已關閉消毒，（JEJU SANBANGSAN網頁圖片）

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據韓媒報道，涉事夫婦分別在周一和周二（24至25日）在濟州島確診新冠病毒，衛生當局立即為2人進行流行病學調查，希望盡快追蹤密切接觸者，但2人卻非常不合作，妻子甚至以沒有病徵為由，提供虛假的行動路徑和接觸者資訊，對浸溫泉一事隻字不提。

直至昨日（28日），當局才透過手機信號、GPS定位等方法，得知牧師夫妻在周日（23日），即確診前1至2天曾前往西歸浦市著名的山房山碳酸溫泉，並逗留3個多小時，該時段店內另外有超過300名旅客，而當天一共有700多人到訪。

濟州島政府表示，涉事男子為退休牧師，估計在8月16日前往京畿道龍仁市傳教時染疫，再傳染給妻子；由於妻子曾在調查時虛報資料，當局將以《關於傳染病預防及管理的法律》起訴。溫泉旅館事後已關閉消毒。因應新冠肺炎疫情，韓國幾乎沒有外國旅客，到訪溫泉旅館的逾七成都是當地居民，牧師夫婦到訪後證實確診的消息傳出後，溫泉業界生意大受打擊之餘，居民亦擔心社區內可能發生感染，大家都對牧師夫婦虛報行蹤的行為大肆評擊。

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