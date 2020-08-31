小鮮肉租客遇火辣女房東　穿小背心激凸登門　求教健身有暗示？

作為租客，遇到友善的房東本是值得高興的事，但台灣1名「小鮮肉」卻因包租婆過份熱情感到非常苦惱。他於討論區發文求救，指年近40歲的女房東每個月見面收租時，都會「真空」穿著小背心，進屋時更會主動脫下外套，並要樓主教她舉啞鈴健身，令樓主非常尷尬。網民看過帖文紛紛笑言「那你不用繳房租了」，建議他找女性朋友幫忙，甚至「扮gay」脫身。

台男指遇到超熱情女房東，對方竟穿背心到其單位收租，內裏甚至不穿內衣。（《優雅的朋友們》劇照）

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該名剛踏入職場的小鮮肉早前於Dcard討論區以「房東太open」為題發文，指自己獨自租屋3個月，遇到1名尚算投契的女房東，「就像是所謂的地方媽媽吧，目測大概40初」。他說，每次交租時女房東都堅持親自上門收款，加上對方的舉動似乎過於熱情，令他感到很困擾：

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樓主形容，女房東是個獨立開朗的女性，除了投資有道，其人生觀也很獨特，反正就是一個愛聊天的姐姐阿姨」，傾談之間他亦對房東的投資眼光非常佩服，故不希望破壞雙方關係，同時又不知如何應對對方的熱情舉動，「我是原本想說現在夏天或許她會這樣穿，但她跟其他房客收租時，我看就穿的很正常啊。我不會想當小白臉或欺騙感情，所以我不會選這條路」，因此只好發文向網民求救。

不少網民看過帖文都笑翻，直指樓主外貌一定不太差，「應該是蠻鮮肉的，如果是肥宅相信阿姨會請他匯款」、笑言他遇到的或許是不少人夢寐以求的情況，「全天下男人都想要的情節發生在你身上了，你該慶幸點」、「那你不用繳房租了」。

亦有人認真回答，指女房東的行為已對樓主造成困擾，認為他應直接表達，「相信你已經感到不舒服和困擾了，她正在騷擾你，我覺得除了直接拒絕她，感覺其他好像都沒有用，就是可能租約會有點尷尬」。也有人提出搞笑建議，「下次房東來收房租時假裝再講電話，讓對方誤以為你有女朋友，看看能不能擊退她想吃了你的明示暗示」、「要收房租時都找很多朋友來家裏玩，這樣應該收完錢就會直接走了吧」。

樓主在帖文中提到「地方媽媽」一詞亦惹起網民注意，其表面意思似係當地的媽媽，但實際上卻有色情暗示，因外國色情網站常見「local moms need cock」的宣傳句子，在字面意思的直接翻譯下，就變成「地方的媽媽需要老二」，其後被台灣網民轉成網絡潮語。

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