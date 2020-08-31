台灣風箏節女童被扯上天飄盪　178cm猛男跳起抓住：一定要接到她

昨日（30日）在台灣新竹南寮漁港舉行的風箏節發生一宗動魄驚心的意外，一名3歲女童因為被巨型風箏纏上被捲上天空，非常驚險。幸好民眾趁風箏墜落時馬上緊抱女童，女童最終只是受了輕傷。其中一名在場的男子林生先曾跳起抓住女童的其中一人，他稱一開始還以為是特技表演，直至成功抱住女童，見到女童哭了起來，他才如釋重負。

當日穿藍色襯衫的林先生是最早跳起抓住女童的其中一人。（網上影片截圖）

有份救人的34歲憲兵退伍的林先生接受台媒訪問，表示昨日他到南寮漁港風箏節遊玩，剛好一陣風來了，工作人員趁風勢把風箏向上放，沒想到風箏尾段纏到女童的身軀，女童因此被拉上天，隨即出現嚇人的一幕，女童隨風飄盪拉扯了近10秒。

大批人在地面抬頭張望，尖叫聲連連，人人都舉起手希望把女童接住，林先生指當下他只想到「不能讓小朋友摔下來！不管怎麼樣，我當下一定要接到她」，直至風勢稍稍放緩，女童終於隨風箏貼近地面，有1米78高的林先生馬上利用高度的優勢，舉起雙手往上跳，把女童抱住，終於在眾人的幫助人，把女童救了下來。

↓↓↓女童被扯上天和民眾救人的過程↓↓↓

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林先生說，他抱住女童時，發現她臉部漲紅，閉上眼，「其實每個人心裏都是滿心酸的」，估計原本風箏尾段是纏住女童腹部，但之後往上移纏住女童的頸。他指當女童飄下來，他就緊緊抓住她再把女童放到地上，直至女童有意識並大哭，他才鬆了一口氣離開，後來女童被工作人員送院治理。

他也在facebook分享這次嚇人的經歷，事後有不少人稱讚林先生是英雄，甚至在fb收到陌生訊息，指真的感謝他，「有任何需要幫忙的，不要客氣，儘管開口」，但他指只是希望女童安全，不需要特別感謝。