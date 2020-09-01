超迷你青蛙跳入屋邨　細過一蚊銀　盧氏小樹蛙是港獨有極瀕危物種

【盧氏小樹蛙極度瀕危物種】超迷你青蛙出沒注意！有連登網民指一隻疑似青蛙的物體突然跳入家中，體形比一元硬幣還小，令他感到奇怪，遂發帖求教究竟是什麼生物，網民看到照片都嘖嘖稱奇，更有人嚇一跳喊：「唔驚有毒咩？」

網民將一隻黑沉沉、外形跟青蛙相似的生物，放在掌心中，只見體形真的很迷你。（連登討論區圖片）

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該網民「初春」在連登討論區以「一隻很奇怪的青蛙跳咗入我屋企【有圖】」為題發帖，分享多張「迷你青蛙」的照片，只見他將一隻黑沉沉、外形跟青蛙相似的生物，放在掌心中，又用一元硬幣作比對，甚至比手指甲還要細小。樓主表自己住在屋邨，但位置近山邊，不時都有蛇蟲鼠蟻入屋，打算稍後將牠放生，回歸大自然。

帖文隨即引起熱議，有網民驚嘆從沒見過這麼小的青蛙，又擔心回歸弱肉強食的大自然後，「呢個size一啖無咗」。《香港01》正向專家查詢該超迷你青蛙類別，但有人按照片分析認為是體形最小的「盧氏小樹蛙」，有網民亦曾經見過類似生物，稱以前住村屋地下，「跳過幾隻入嚟」↓↓↓

世界自然基金會香港分會資料顯示，香港共有23種青蛙與蟾蜍，而盧氏小樹蛙是當中體形最細小的，平均身長僅得1.5至2厘米。按圖了解更多「盧氏小樹蛙」小知識▼▼▼

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根據漁農自然護理署顯示，盧氏小樹蛙已根據《野生動物保護條例》列為受保護野生動物，任何人士捕獵、蓄意騷擾、管有、售賣或出口盧氏小樹蛙（包括蛙卵）均屬違法，最高刑罰為罰款港幣10萬元及入獄1年。

同場加映：夏天潮濕悶熱，家中不時都會出現奇怪蛇蟲鼠蟻！最近有網民分享照片，發現家中牆身竟出現2個猶如水泥的不明蟲殼，專家話可能係呢種生物▼▼▼

有網民分享照片，發現家中牆身竟出現「水泥怪蟲」。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

同場加映：【生活百科#蚊蟲防治攻略】