日月潭鬼月翻船57死冤魂不散　旅館傳拍窗聲　問路險成替死鬼

【鬼節/盂蘭節/七月十四】台灣南投日月潭在30年前的鬼月發生翻船慘劇，導致57人死亡。以分享靈異故事聞名的YouTube頻道「迷上癮」便分享有關日月潭興業號船難的靈異傳說，包括旅館常傳出淒厲拍窗聲。

1990年8月25日台灣一間公司舉辦員工旅行到南投的日月潭，當日晚上9時多，一艘叫興業號的遊艇正進行夜航，船上載有92人，但卻違法超載50人，加上無合法牌照，結果船駛到一半航程時，突然遭大陣烈風吹翻，造成57死亡，自始日月潭禁止船隻進行夜航，至2017年才恢復。

由於意外發生正值農曆鬼月，開始傳出不同靈異事件，而這艘興業號被查扣棄置之後，成了探險熱點。據說只要去試膽回來後，身體都會出問題，不是生病發高燒，就是晚上睡覺時會聽到拍打窗戶的聲音，就像是罹難者在船沉沒時拍打窗戶求救一樣，甚至有搵替死鬼的傳聞，因此令當地居民避之則吉。

在日月潭翻船意外發生一年後，1991年12月，一班中三學生參加學校畢業旅行，到南投進行三日兩夜的行程，第一天早上玩得很開心，到了晚上入住日月潭湖邊的旅館，其中一名男生與3個好友住同一間套房，打開窗戶就可以看到優美的日月潭景色，晚飯後3位好友到外面遊玩，但男生覺得白天已玩到很累，便沒有外出。

旅館老闆告知男生，湖邊的房間不時傳出拍窗聲，因為是罹難者冤魂不散，死前不斷拍打船艙的窗求救。（影片截圖）

正當男生獨自在房中看電視時，突然聽到很大聲的拍窗聲，他懷疑是鄰房同學的惡作劇，便破口大罵，拍窗聲突然停下，此時男生才想起附近兩間房都正在裝修，無人入住，加上窗外就是湖邊，窗外根本無法讓人站立，男生心想不會是撞鬼吧。但外面的拍打聲更大更快，像是瀕死前的痛苦掙扎求救，雖然他覺得有點驚慌，仍感到憤怒想去教訓對方，於是大力打開窗戶，卻發現空無一人，他隨即嚇到暈倒了，隔天醒來時，旅館老闆告知他自翻船意外後，湖邊的房間不時傳出拍窗聲，因為是罹難者冤魂不散，死前不斷拍打船艙的窗求救。

而另一個有關日月潭的鬼故，是有關夜深問路。志豪與三名朋友夜深在日月潭的山路駕駛時迷路，當時前路一片漆黑，開了很久才遇到兩個途人，便向對方問路，對方指示他向前轉左，遇到一條斜路時要踩油門衝上去，就會看到大路了，志豪於是慢駛前進，但車裏的人覺得奇怪，為何半夜會有人在山上散步，於是在斜路前停下來，走到路上查看，一看發現前面沒有路，只有一座斷橋，於是趕緊離開，倒車時車頭燈照到那裏原來是一大片亂葬崗，而離開不久再遇到真正的問路處，職員說他們聽從那兩人的指示而能安全到來，實在非常好彩。最後這艘沉船興業號在2007年，被四個去日月潭探險的高中生，即興放火燒毀了。

【本文已獲YouTube頻道「迷上癮」授權】