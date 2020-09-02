仔女網上開學　家長呻在家左匿右匿避免亂入直播：好似做賊咁

新冠肺炎疫情未止，學生哥未能「同學各位找個位」見面開學，只能留家網上參加開學禮。有家長於暑假過後再次面對子女網上上課，發文大呻要配合子女要求，如保持家中環境安靜，以及不能隨意走動以免意外「入鏡」等，造成許多不便，甚至形容被迫長留房間的情況猶如做賊，引來其他家長熱議。

踏入9月，不少學校均已開學，但受疫情影響只能網上授課。（資料圖片）

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有家長網民昨於親子王國討論區發文，討論子女再次於疫情下網上上課的情況，稱為了開學要早在7時許便起床準備。有家長直指8點已開始設置所需用品如電腦及耳機，但一開學便出現網絡問題，「明顯窒機情況多咗」。

也有人因家人同時在家工作及上課，出現「網絡大塞車」的情況，「入咗去又彈出來，搞咗幾個字唔得，打電話畀學校 IT support」、「用wifi完全上唔到，最後10分鐘插返lan線先好少少，完全唔知老師講過乜」。

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通告列明，各科將會透過zoom平台進行網上教學，原定面授課堂每節為50分鐘，改為40分鐘，由早上8時半至下午5時。（fb「名校Secrets」圖片）

另外有家長訴苦，表示子女開學直接影響他們的日常生活，除了因學校午飯時間不同，要準備好子女午餐安排用膳外，家長們也要保持家中環境安靜，而且不能在家隨意走動，免得誤入「鏡頭」，最終只能躲在房間內，連看電視也不能，有人甚至形容「香港地間屋有幾大？兩個Zoom，1個WFH，我可能只可以坐廚房」、「阿女喺房上緊Zoom叫我哋唔好入去，阿仔喺廳上緊又話唔好行嚟行去驚入咗鏡，搞到要靜靜哋匿埋喺間房度好似做賊咁」。

仔女健康是家長最關注的事，有港媽擔心兒子長時間Zoom上課加深近視，花三位數買投影機大改造睡房：

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