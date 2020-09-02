微博女生穿熱褲曬小蠻腰被標籤「微胖」　網民：定義有幾闊？

「微胖」近年大流行，甚至不時有研究指男性偏好微胖女生。在外國不少走「微胖」、「肉感」的女生闖出一片天，例如被網民封作「微胖超模」的Iskra Lawrence和女星Jennifer Lawrence。不過歐美還歐美，翻查內地微博中「微胖」標籤下的女生照片，可見網民對「微胖」的理解不盡相同，露出小彎腰的網紅女生都被標籤為「微胖」，讓人不禁問：「微胖定義到底有多闊？」

外國有不少女生因為微胖走紅，例如被網民封為「微胖超模」的Iskra Lawrence。（「iskra」IG圖片）

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不時有外國研究指出，男性偏好微胖的女性體型。事實上，不少外國女生的身型都偏向有「肉感」，就像被網民封為「微胖超模」的Iskra Lawrence，她初時當模特兒因為臀圍超標被公司解僱，結果意外闖出一片天，其沙漏型身材甚受歡迎。

然而不少網民質疑，男生把「微胖」說得很虛，有些男生覺得可愛、「有小肉感」、「肉肉」就是微胖，定義模糊，純粹憑個人主觀判斷；以往曾有日本網民認真討論「肉肉女」與「胖胖女」之別，還歸納出特點作判斷。

曾經瘋傳的日本「肉肉女」與「胖胖女」之別。（網上圖片）

翻查內地微博，與微胖有關的標籤很多，比如「微胖穿搭、」「微胖是最好的身材」、「胖才是最美身材」等，部分網民更會在帖文中標明自己的身高、體重，證明自己屬於微胖身型，像有女生表示自己高1.71米、重67公斤，其中不少穿搭介紹非常有參考價值，例如她教導如何用外套遮肚腩、挑什麼裙子可以突顯線條、善用恤衫等。不過，若比較「微胖」標籤中的照片，就會發現不同人對「微胖」的定義有難以跨越的鴻溝。

微博博主自行標籤「微胖」或被人標籤「微胖」的女生照片：

+ 5 + 5 + 5

+ 16 + 16 + 16

「微胖」的定義經常掀起討論，內地網站知乎常有網民就此探問，「對微胖的定義不同，但其實無所謂」，也有男網民坦言他眼中的「微胖」是「身材中等，不能太苗條」。

男生眼中的微胖女生：