Maskology港產學童口罩推56折方案及彩色版　做會員即減$30

【Maskology口罩】面授復課在即，家長們除了為子女打點回校上課所需物品，也要準備足夠數量的口罩。由港人設立、專門製造學童口罩的「Maskology 口罩．學」宣布發售彩色學童口罩，新推出中童尺寸口罩及運動納米口罩，達到「三防」標準。Maskology同時推出學童長期購買計劃，提供6個月或12個月定期派貨計劃供家長選擇。

「Maskology 口罩．學」宣布推出ASTM Level 3 學童口罩及運動用Nanotech 納米技術口罩。（Maskology圖片）

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「Maskology 口罩．學」宣布，推出ASTM Level 3 學童口罩及運動用Nanotech 納米技術口罩，其中ASTM Level 3 學童口罩的BPE及PFE過濾率超過99%，並曾接受「香港口罩及防疫設備協會」直播MMPS測試，平均過濾率達99%，於19個品牌中排名第二。Maskology指，ASTM Level 3學童口罩今次新增日系獨有尺寸160mm，適合不同年齡的學童及臉形較小家長及女士使用。

ASTM Level 3學童口罩今次新增日系獨有尺寸160mm，適合不同年齡的學童及臉形較小家長及女士使用。（Maskology圖片）

而「Nanotech 納米技術」學童口罩的BFE、PFE及 VFE水平均超過 99%，能減低侷促感，亦不會被汗水影響防護能力，適合戶外活動使用。

另外，Maskology同時推出「學童保障優惠計劃」，每兩個月免運費派送2盒共100個的ASTM Level 3 學童口罩，提供6個月或12個月、低至56折的方案供家長選擇。

發售詳情：

發售日期：即日起

購買方法：進入網站 www.maskology.com.hk 登記成為會員及選擇購買選項，完成付款

規格及價錢：

「Maskology 口罩．學 」160 mm ASTM Level 3 口罩

尺寸：160mm x 95mm ± 5mm

每盒50 隻，售價 $178

購買2盒可獲贈原價$38「耳後靚靚」乙個

「Maskology 口罩．學 」ASTM Level 3 學童口罩

尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

每盒50 隻，售價 $168

「Maskology 口罩．學 」Nanotech 納米技術口罩

尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

每盒30 隻，原價 $148，現優惠價$128

每盒口罩附送「撐住您架」口罩支架乙個

學童保障優惠計劃 (ASTM Level 3 學童口罩)

尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

供應期：6個月或12個月

價錢：6個月優惠價$800（原價$1,098）

12個月優惠價$1,400（原價$2,196）

- 預計9月10日起開始發貨，其後分別2020年11月、2021年1月（6個月計劃）、3月、5月及7月（12個月計劃）首星期發貨，每次2盒，共6或12盒。

顏色選擇：「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）；購買2盒的顧客可選擇「雜果冰」，即每色各25隻（Nanotech納米口罩每色各15隻）

其他優惠：

所有會員登記，不論新舊客戶均享$30購物金及消費回贈

(1) 曾於首次預售選購的客戶，成功登記將直接成為星級會員及獲全單95折優惠（運費除外）。

(2) 曾於首次及第二次預售選購的客戶，成功登記將直接成為尊尚會員及獲全單9折優惠（運費除外）。

付款方式：PayMe、 FPS 轉數快、信用卡（VISA、MasterCard、AE）、Apple Pay、Google Pay、銀行轉賬

送貨安排選擇：「順豐速運」送到顧客指定之地址（只限香港地區）或於顧客指定之順便智能櫃/順豐站自提

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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