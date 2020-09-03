哆啦A夢50周年｜盤點大雄+叮噹20個你可能不知小秘密　大雄勁到癲

哆啦A夢（多啦A夢／叮噹）50周年｜今年是超長青人氣動漫《哆啦A夢》誕生50周年，適逢今日（9月3日）是主角機械貓「哆啦A夢」的生日，本文盤點20個你可能不知道的「哆啦A夢」與「大雄」的秘密，原來大雄竟是天才少年，而且更是世界紀錄保持者！

（《哆啦A夢》畫面）

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《哆啦A夢》是不少港人童年或集體回憶，當中主角「哆啦A夢」及「大雄」都深入民心。但你又是否知道，為何作為機械貓的「哆啦A夢」會突然怕老鼠？常常0分的大雄，原來也試過多次考獲100分？又知否大雄於《哆啦A夢》被胖虎打過多少次呢？

以下「哆啦A夢」與「大雄」的小秘密，一一為你解答。

「哆啦A夢」10個小秘密 ▼▼▼

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「野比大雄」10個小秘密 ▼▼▼

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《哆啦A夢》是很多人童年回憶，但你又知不知道不少法寶都超瘋狂，除了可以輕易毀滅地球，更可以為所欲為😱，「要幾OP有幾OP，只有想不到，沒有做不到😂」！

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