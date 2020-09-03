孩子哽親呼吸困難　的士司機急停叫上車送院　乘客送爸媽口罩

香港又有好人好事！有港媽最近在網上發文感謝「救命恩人」，指小朋友日前食飯鯁喉導致無法呼吸，她與丈夫在街上苦等的士，幸好有已載客的士經過，好心的士司機和乘客二話不說讓事主一家上車前往醫院，助小朋友脫危。港媽感動表示，有賴司機和乘客在危急關頭伸出援手，孩子才能在黃金時間內獲搶救，「我哋一家真係好多謝你」、「香港人真係好好！好多有心人！」。

有港媽在網上發帖感激1名的士司機和乘客，指日前其小朋友食飯鯁喉時，獲2位好心人相助，最終及時送院。（資料圖片）

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港媽在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，表示上周四（8月27日）晚7時半，孩子吃飯時不小心哽親，導致呼吸困難，夫婦連忙報警和到街上攔截的士，惟整條街車少人稀，不久唯一一架已載客的士經過，她上前截停，司機和乘客見狀便詢問情況。

在港媽解釋來龍去脈後，好心的士司機和乘客即讓他們一家3人上車，並趕到醫院。港媽指，由於事出突然，她與丈夫沒有戴口罩便出門，乘客看到後主動給2人口罩，及送1枝飲品，抵達急症室後祝福他們「Good Luck」。

港媽指出，的士司機和乘客得知小朋友情況後，立即讓他們一家上車並趕往醫院。（《降魔的》劇照）

事主一家在醫院下車時匆匆道謝，「講句唔好意思、唔該晒就跑入急症室」。事隔數天，港媽指小朋友已經脫離危險期，希望藉網絡的力量再次感謝善心司機和乘客，才會發帖分享事發經過，形容他們猶如「救命恩人」，「好想講一聲多謝，因為你同司機停車車埋我哋，先可以趕得到喺黃金時間內搶救到我小朋友」。

網民紛紛大讚的士司機和乘客的善舉，「小朋友平安無事就好了！希望所有人都有呢個善心」，又指事發過程驚險萬分，「睇到一額汗，好開心聽到你哋一家平安」，並呼籲家長平時可學習急救，以備不時之需。

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