【裝修設計·英國買樓】雙人床凌空架樓梯　網民：瞓覺轉身就玩完

英國買樓遇騎呢室內設計點算好？英國西薩塞克斯郡一個樓盤廣告，近日引起網上熱議，公寓標榜着「全新裝潢、精心設計」，但當中裝修卻嚇人一跳，只見雙人睡床竟然懸空架在樓梯上，讓人想到假若睡在這張「離地」雙人床，一個轉身便會掉下樓梯，感覺非常牙煙。

【裝修奇則：樓梯位雙人床】英國西薩塞克斯郡一個樓盤廣告，標榜着「全新裝潢、精心設計」，但當中裝修卻嚇人一跳，只見雙人睡床竟然懸空架在樓梯上。（on the market圖片）

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對付土地問題，最重要就是用盡每一吋空間，不過英國這間公寓運用空間的策略，則令人傻眼。公寓位於西薩塞克斯郡（West Sussex）沃辛市（Worthing），為頂層單人公寓，廣告形容為「寬敞且經過良好改造」，設備齊全，包括開放式廚房，浴室及工作區域，售價12.5萬英鎊（約130萬港元）。

不過有網民就發現位設計非常奇特，只見一張「離地」雙人床，懸空架在樓梯上方，床邊甚至沒有床欄，近床尾位置放有一道小樓梯方便上落，床頭則有一個小吊櫃。

網民看過照片後都很驚訝，不理解公寓內明明還有空間放置雙人床，為何要向高難度發展，「點解要自製惡夢？」，甚至有人質疑「這張床合法嗎？」，恐怕睡覺時一個大動作就轉身跌死。

香港被稱為「奇則之都」，時不時有別樹一格的裝修或室內家具擺設，早前九龍站一個樓盤示範單位，竟將整套電腦放置在開放式浴室內，電腦旁邊更設有洗手盤，亦引起網上熱議▼▼▼

有網民發現九龍站一個樓盤示範單位圖片，竟將整套電腦放置在開放式浴室內。（網頁截圖）

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