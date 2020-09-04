台警搗破高齡淫窟　84歲翁嫖71歲婦同被捕

台灣彰化縣員林市一名84歲老翁上月19日前往一幢住宅大廈尋芳，與一名71歲婦人進行非法性交易，完事後戴上安全帽準備駕駛電單車回家，但遇到警方突擊檢查被捕。警方在行動中一共拘捕了4男4女，女的平均年齡逾60歲，男的則大概為70歲。

警方表示，早前接獲舉報指有關的住宅大廈疑經營賣淫場所，經調查後採取行動，在現場發現一名84歲陳姓老翁與一名71歲陳姓女子，以及一名68歲黃男與一名56歲廖女同樣都是剛完成性交易，另有一名62歲的游姓男子正準備與一名59歲陳姓女子或60歲王姓女子交易，並檢獲廁紙等證物，於是把上述7人及69歲的謝姓負責人兼房東帶回警局問話，有警員形容涉事的71歲陳姓老婦「穿吊帶裙似40多歲」。

據稱該賣淫場所位於員林市公所旁的小巷內，附近都是一般住宅，警方形容謝男「非常大膽」，他在單位內用木板隔出多個簡陋的小房間，以及安排女子進行性交易，每次收費300新台幣（約80港元）至500新台幣（約130港元）不等。另外，警方發現謝男在6年前有經營不道德場所的前科，今次將以妨害風化等罪名起訴涉案的8名人士。

不過，有網民認為警方可考慮網開一面，「老人們的一點歡愉也要破壞」、「口頭訓誡一下就好了」、「這個歲數就放過了吧」，但也有留言稱「事實是犯了法」、「難為了同大樓的住戶了」。