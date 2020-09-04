細So出軌│疑似小四艷片流出　專家講拍片心理：增性趣或為炫耀

商台前DJ細So（蘇耀宗）被爆出偷食人妻練美施（Macy）後，再被指曾與另1名女子偷情，其中曾參加ViuTV音樂節目《Show Time我主場》的張紫語（Jelly）被指是「疑似小四」。今日網上瘋傳1名女子自拍露點艷片流出，張紫語其後發表聲明，否認與細So有關係，又指流傳的短片是自己過去發給身在異地的丈夫，是夫妻之間的事，而數年前曾有人以短片恐嚇和勒索她，她當時已曾報警處理，相信事件與黑客有關。

智能手機普及後，情侶間拍攝性愛片變得平常，但無論名人還是一般巿民，都不時有私密影片流出，《香港01》找來香港性教育會長黎定基分析拍攝者抱着什麼心態，如果伴侶提出要求，但自己不願意拍攝時又該如何處理呢？