細So出軌│疑似小四艷片流出　專家講拍片心理：增性趣或為炫耀

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商台前DJ細So（蘇耀宗）被爆出偷食人妻練美施（Macy）後，再被指曾與另1名女子偷情，其中曾參加ViuTV音樂節目《Show Time我主場》的張紫語（Jelly）被指是「疑似小四」。今日網上瘋傳1名女子自拍露點艷片流出，張紫語其後發表聲明，否認與細So有關係，又指流傳的短片是自己過去發給身在異地的丈夫，是夫妻之間的事，而數年前曾有人以短片恐嚇和勒索她，她當時已曾報警處理，相信事件與黑客有關。

智能手機普及後，情侶間拍攝性愛片變得平常，但無論名人還是一般巿民，都不時有私密影片流出，《香港01》找來香港性教育會長黎定基分析拍攝者抱着什麼心態，如果伴侶提出要求，但自己不願意拍攝時又該如何處理呢？

商台前DJ細So（蘇耀宗）被爆出偷食人妻練美施（Macy），事件惹起熱議。（IG圖片）

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黎定基表示，現今拍攝工具相當方便，很容易就可以留下記錄，特別是年輕一代愈來愈愛拍下性愛片日後回味。他認為拍片者多數基於3個心態做出相關行為▼▼▼

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黎定基指出，如果性愛片意外流出，成為別人茶餘飯後話題，或會對當事人造成很大的傷害，需要一段時間才能磨滅，必學3招如何保護自己▼▼▼

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伴侶出軌究竟是真花心還是性上癮，東華三院心瑜軒就曾列出9種臨床常見特徵▼▼▼

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同場加映：性上癮程度測試▼▼▼

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