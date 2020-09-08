精盡人亡真有其事？份量點先正常？雞排妹搵醫生分享十大精液Q&A

性一向是現代社會禁忌，導致不少人對相關資訊一知半解，不時分享性知識的YouTube頻道「深夜保健室」，主持雞排妹鄭家純日前請來醫生泌尿科醫生解答10大有關精液的Q&A，讓一眾好奇的男生不再「估估下」。

YouTube頻道「深夜保健室」請來泌尿科醫生解答10大有關精液的Q&A。（「深夜保健室」授權）

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談及精液，男生們最想知道的，必定是如何才算健康的精液。事實上，精子只佔精液成分的2至5%，判斷精液是否健康則要視乎精子的活躍度。男子常誤解射精以量取勝，但醫生卻指出，正常男性每次射精份量很少多於6毫升，份量亦會受賀爾蒙、性行為次數、疾病或身體退化等影響。

醫生續指，正常的精液顏色最好在白色和灰色中間，如出現黃色則可能是「太久沒有做了」。如精液呈粉紅色則屬身體警號，或因過度運動或發炎導致，部分嚴重個案更可能與癌症有關，最好盡快求醫檢查。

至於不少電影中出現的「精盡人亡」橋段，醫生則形容是「現在還沒辦法解決的一個疑惑」，認為現實上或是俗稱「馬上風」的心血管急性疾病導致死亡，並非與精液有關。除了有關精液的常見問題，片中更分享了「養出好精液的10大秘訣」，想知道是哪10項就馬上睇片了解吧！