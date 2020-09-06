【你的樣子如何】自覺遭肥胖客人針對　港女呻：點解醜女憎靚女

網絡上不時有人笑言「你的樣子如何，你的日子也必如何」，有網民日前就發文分享類似經歷，指代表公司見客時，遭對方公司一名身型較肥胖的中年女員工針對，直指對方對待「後生靚仔」同事時態度大不同，而對她這種「後生四正女仔」卻非常無禮，引來網民熱議。

有女網民發文大呻被身型肥胖的客人針對，暗示對方妒忌她較年輕及漂亮，引來網民熱議。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名女網民日前於親子王國討論區發文，指由於同事獲安排在家工作，她臨時頂替前往一家公司見客。出發前她已獲同事告知，客人一向難相處，沒料見面時情況比想像中更差。她形容負責與她開會的是一名中年女士，對方身型肥胖而且說話無禮，「更年期咁款，燥到一個點，不停挑機，我嚟開會，唔係嚟同佢嗌交㗎」。樓主指見面過程遭到對方針對，又認為該客人對待男生及女生的態度完全不同，感到非常氣憤：

▼▼樓主自白遭客人針對原因▼▼

+ 5 + 5 + 5

樓主稱，與客人開會後翌日，即收到對方的電郵，要求逐點回覆，質疑對方「成晚唔瞓，度個email 出嚟再講，真正心理變態」。最終她將相關工作交予另一男同事跟進，稱對方得知後態度大不同，「佢態度360度轉變，咩都話好，仲請我男同事食朱古力」。

▼▼網民咁樣睇▼▼

帖文引來網民熱議，有人認為樓主對身型肥胖的人有偏見，又質疑她的舉動或令對方誤會而不知，「只是個別的人與事，有一些肥的女士，都很好人，很nice好幫得手」、「其實會唔會你本身都已先入為主呢？同事之前同你講嘅，已深入腦海？」、「有人針對，未必因為樣貌，有時係有其他原因」。

另有人笑言，樓主特意發文分享經歷，目的只是「轉個彎讚自己靚女」，又認為從她回覆留言的語氣，已能略知她面對工作的態度，「樓主個個post都係充滿自信，其實咁樣做人會好開心！正所謂，贏人先要贏自己， 呃唔到人都要呃自己」、「會唔會你自己性格有問題得罪人唔知？呢個我唔知，但唔識你都知心地唔好，開口埋口話人大肥婆同醜」。

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