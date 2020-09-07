百厭哥哥全罐倒奶粉幫妹妹浸牛奶浴　網民：媽媽心在淌血

不要玩食物！台灣有網民日前貼出1條影片，1名百厭男童將整罐奶粉倒進大鍋中，讓妹妹浸「牛奶浴」，價值港幣逾百元的奶粉瞬間倒光，相信不少媽媽見到會激死。

百厭男童將整罐奶粉倒進鍋中，讓妹妹浸牛奶浴。（fb群組「媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區」影片截圖）

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該網民上周四（3日）於facebook群組「媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區」貼出影片，並寫道：「我媽已經3天沒有打我了。」只見影片中，1名女嬰坐在大鍋中，狀甚享受地浸浴，男童正拿着奶粉倒進鍋中，倒了1次看了看罐內，發現未倒光，便再繼續倒，奶粉更灑了出鍋外，成地遍地是奶粉，不過拍片者並沒有阻止男童的百厭行為。

不少網民留言大喊「很崩潰」、「心在淌血」、「拿錢洗澡」，不過亦有網民讚賞男童好錫妹妹，從小開始幫妹妹保養浸「貴妃浴」，皮膚一定很滑嫩。

百厭男童玩奶粉過程：

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👇👇👇網民有嘢講👇👇👇

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同場加映！（香港01製圖）

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