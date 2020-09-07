阿嬌鍾欣潼頭受傷破相縫數十針　網民最關注非賴弘國而係呢個男人

【阿嬌鍾欣潼受傷】正在內地拍戲的「阿嬌」鍾欣潼今日（7日）凌晨於廈門下榻的酒店房間發生意外，導致頭部嚴重受傷﹗其經理人公司英皇娛樂發言人表示，阿嬌「撞到右邊近眉骨處，共縫了數十針」，現時仍在留醫；而網上流傳的相片則可見阿嬌於專科醫院治理後，頭部已獲包紮。 阿嬌受傷消息一出即引起關注，令阿嬌名字的熱搜度急升，不過數據顯示相關搜尋字眼中，前夫賴弘國或舊愛陳冠希均非關注對象，搶到網民眼球的反而是一名「小鮮肉」，究竟他與阿嬌有何關係？

阿嬌鍾欣潼傷口長達６CM。（英皇提供）

阿嬌鍾欣潼撞到右邊近眉骨處，同事趕緊將她送院。（英皇提供）

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「阿嬌」及「鍾欣潼」過去一日的搜尋熱度：

今晨阿嬌受傷消息一出，即引來網民關注，由於當時英皇僅指阿嬌頭部「嚴重受傷」，未有交代進一步詳情，網民紛紛猜測她受傷的原因。從Google Trend數據可見，「阿嬌」及「鍾欣潼」兩字的搜尋熱度均於受傷消息傳出後急升，並於上午約10時半達到高峰。

至下午約3時15分左右，英皇指阿嬌凌晨於酒店房內去洗手間時，一時感到暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處受傷，傷口長達6cm，需要即時進行縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫數十針。阿嬌受傷原因以及入院照片曝光後，網民紛紛了解相關新聞，令搜尋熱度一度反彈，惟約1小時後便回落。

9月7日凌晨2時許，正在內地拍戲的阿嬌鐘欣潼於酒店房內感到暈眩繼而倒下，撞到右邊近眉骨處受傷。（鍾欣潼微博）

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據了解，阿嬌受傷後一度堅持要繼續前往劇組拍攝最後一日的戲份，經理人霍汶希（Mani）及好友容祖兒得知事件，立即從北京乘坐飛機到廈門了解，並拒絕讓阿嬌繼續開工。阿嬌轉到專科醫院，做過腦掃描及其他頭部檢查後，已獲安排入院休息。霍汶希亦指，阿嬌狀態平穩，感謝大家關心。

數據可見，「阿嬌」的相關搜尋字詞中，出現頻率飆升的並非網民認為的前夫賴弘國或舊愛陳冠希的名字，反而是香港粉絲相對感到陌生的「余衍隆」。其實余衍隆就是阿嬌本年3月時深夜觀看直播、「課金」打賞4萬元點唱兩首歌以及豪送2萬元虛擬禮物的抖音「小鮮肉」主播。

「阿嬌」的相關搜尋字詞中，出現頻率飆升的就是阿嬌本年3月時深夜觀看直播、「課金」打賞4萬元點唱兩首歌以及豪送2萬元虛擬禮物的抖音「小鮮肉」主播余衍隆。（余衍隆微博）

余衍隆過去一日的搜尋熱度：

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今晨有報道指，阿嬌為余衍隆鋪橋搭路，令他成功加盟英皇北京娛樂公司，與阿嬌成為同門師姐弟，更有望成謝霆鋒和陳偉霆的接班人，剛巧相關報道與阿嬌受傷消息公布時間相近，令網民紛紛想了解他與阿嬌的關係。Google Trend數據顯示，「余衍隆」的搜尋熱度於今晨加盟英皇報道一出即上升，至約10時半阿嬌受傷消息曝光，網民發現他曾獲阿嬌「課金」後，其名字的搜尋熱度更升至高峰。

現年20歲的余衍隆被稱為「陸版EDC」，畢業於上海視覺藝術學院表演系，早在18歲就被捧為校草，因身形高䠷又青靚白淨獲得阿嬌青睞及打賞。余衍隆曾於不同內地綜藝節目亮相，亦曾參與韓國SM娛樂公司教育練習生培訓。早前他跟隨謝霆鋒亮相內地綜藝節目《快樂大本營》時，更因出色外表和表現在內地人氣急升，不少選秀節目紛紛向他招手。

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