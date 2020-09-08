印度爆多宗防疫人員涉強姦　20歲新冠肺炎女患者搭救護車被強姦

印度新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，9月7日累計逾420萬個，成為全球疫情第2嚴重的國家。疫情的同時竟發生令人髮指的罪行，一名救護車司機利用運載病人的機會，強姦一名20歲患新冠肺炎的女病人，現時該名司機已被捕。

救護車司機努法爾把車開到了一個偏僻的地方，並強姦了該名20歲患新冠肺炎的女病人。（影片截圖）

事發在印度帕塔納姆蒂特塔〈Pathanamthitta〉地區，一名20歲的女患者被確診後，上周六晚上（5日）由救護車被帶到醫院。當時駕駛救護車的是努法爾（Noufal）。

本來救護車上有2名病人，包括20歲的受害者和另一名40多歲的婦女，他們分別要被送到不同的醫院，努法爾先在一間醫院放下40多歲婦女，再繼續接載20歲受害人，但在途中努法爾把車開到了一個偏僻的地方，並強姦了這名女子，事後努法爾威脅女子保密，其後把女子載到目的地的隔離中心並逃走。

受害人把事發的過程錄音，並把事件告訴隔離中心的工作人員，其後報警。據了解，救護車服務由一家私人公司管理，一般來說都會有緊急醫療人員在救護車上，但這次只有司機努法爾一人，未知為何有這樣的情況。

努法爾目前已遭解僱及被捕，他在警署亦被安置在特別的房間隔離，以防他已感染新冠肺炎。警方調查後發現，努法爾在救護車公司工作了接近一年，同時他亦曾涉及另一宗的兇殺案。

印度連環有防疫人員借疫情強姦婦女。示意圖，非當事人。（資料圖片）

另外，事件之後一日，在9月6日於喀拉拉邦〈Kerala〉又有一名衛生檢查員強姦了一名要取得新冠肺炎陰性報告的婦人。據了解，婦人在隔離期結束後向衛生檢查員索取陰性證明，但檢查員要求婦人到他的住所領取，並把她強姦，男子已被起訴瀆職和強姦罪。