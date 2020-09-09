5大星座性慾強到沒盡頭？獅子用身體識朋友　天蠍靠性愛舒壓

「性」是許多成年男女間私底下津津樂道的話題，事實上星座也可以做為一個人「性慾強不強」分析參考。台灣星座專家白瑜日前就在節目《女人我最大》節目上，分享了「性慾強到沒有盡頭」的前五名星座，提供大家參考。

▼▼▼點圖看哪五大性慾強星座▼▼▼

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第五名：獅子座

獅子座不是用眼睛去認識別人，也不是用境界去認識別人，他們是用「身體」來認識人，因為身體才能讓獅子判斷對這個人有沒有感覺，白瑜形容他們「感覺多了，性慾也就跟著強了」，而面對獅子會不會有遇到身體很合，但心靈不合的對象的問題，她則直言「他（獅子座）其實沒有在管心靈吧」。

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第四名：山羊座

山羊座平常面對愛情是很收斂的，常常會一本正經，但是如果遇到真的能打開心門的人，一定要有「激情」，他們激情的閥門一旦被打開，就會「像洪水一般流出」，一發不可收拾，而山羊大多只會在性伴侶前炫耀性慾強，但在面對別人時就只會放在心裡。

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第三名：人馬座

人馬座其實該玩的也玩過了，該看的也看過了，甚至「該摸的也摸過了」，在這種狀況下，如果出現一個人讓他一直產生性的慾望，對他的身體目不暇給，一直想要觀察，一直想要去揣摩，人馬心裡會很清楚「這就是小鹿亂撞、戀愛」的感覺，白瑜還特別稱讚人馬「蠻可愛的」。

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第二名：處女座

處女座的男生、女生表現是很不一樣的，女生一旦看到她的菜，會馬上放下矜持「直接撲上去」，而男生則是看到所有女生都會覺得「哇，全部都是我的菜！全部都很性感」，然後就開始發騷了。

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第一名：天蠍座

眾所周知天蠍座性慾「好像就是很強」，白瑜直言「沒有錯」，因為天蠍平常壓力很大都藏在心裡，但是「壓力越大，性慾也越強」，每當他們壓力大時，別人是靠吃、喝酒、聊天來抒發，但天蠍會想要默默地解決它，而解決方式就是「來一砲」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】