上海餐廳被爆死蟹換活蟹　職員向客展示後丟入魚缸　負責人咁解釋

到餐廳吃海鮮要小心，你挑的和吃到的可能不一樣。日前有上海網民爆料，在當地一家有名的飯店吃飯時，發現職員疑調包了客人挑選的蟹，甚至認為店方可能上菜時用死蟹扮活蟹。片中見到職員和客人確認蟹的鮮活後，竟轉過頭就將蟹放回魚缸。看過影片的網民都指責店方太肆無忌憚了，又笑言「莫非這隻螃蟹是飯店資歷最老的員工？」，飯店方事後解釋是當時人流太多，廚房一時處理不來，已經為蟹做了記號。

店員把蟹拿出來給客人檢查。（微博影片截圖）

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

到海鮮店吃飯時，部分店家會讓客人親自挑選海產，但雙方確認無誤後居然仍可「做假」？本月7日，微博上熱傳一段影片指上海知名飯店疑用死蟹扮活蟹上菜，該名爆料網民表示，日前吃飯時意外見到服務員疑用死蟹調包活蟹，當時就提醒其他客人要再查看螃蟹。

網民隨即拍片，發現店員將鮮活螃蟹拿給客人檢查，爆料網民指店員這時拿起的蟹不是一開始的那一隻。從片段所見，店員從魚缸內重新拿出一隻螃蟹，並放到一旁的磅量重，拿着蟹走到兩名客人門前，對方確認螃蟹鮮活。不過，職員之後被拍到走回櫃檯後的魚缸處，未有走入廚房，而是將蟹放回魚缸。

店員將蟹拿給客人檢查後再拿走，但有人拍到職員馬上將蟹放回魚缸。（微博影片截圖）

網民看影片後稱，部分飯店讓客人挑完海產後，會當場摔死海產防止調包，笑稱片中店家「太肆無忌憚了，拿進廚房再換呀」。又有人分享自己試過吃龍蝦時，店家也將他挑的調包，幸好有同事發現龍蝦少了一個觸角，和挑選的應該不是同一隻，「店家給予這道菜免單，但是吃飯的心情全沒了」。

網民點睇：

+ 9 + 9 + 9

涉事飯店「simply thai天泰」隨後發聲明，關注網上「偷換死蟹」的影片，指事件引起不少媒體想到店採訪，公司正進行內部調查，會檢查店內的閉路電視了解。上海市場監管局執法人員於本月7日到店調查，要求檢查店內的報損紀錄，但未發現9月份的死蟹報損紀錄，而店內亦未見死蟹。

餐廳發聲明，稱會作內部調查。（微博圖片）

飯店負責人向執法人員解釋，在影片拍攝的時段，店內客人流量很大，螃蟹撈上來後很難第一時間加工，所以待顧客確認後，員工會做好標記將螃蟹放回魚缸，以免蟹隻死亡。飯店發聲明後還公開一條影片，示範處理螃蟹的流程，證明他們用的都是活蟹，而且蟹上貼了標籤。現時監管局仍在調查相關情況，表示如發現違法行為會依法查處。

（綜合）