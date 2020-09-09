60歲叔叔盤骨受傷難返職場　靠津貼過活　每日仍為獨居婆婆送飯

「幫到人係一件好開心嘅事。」關注長者及基層情況的社會企業「銀杏館」，一直為弱勢社群提供免費飯盒，最近更推行「飯友配對送飯試驗計劃」，希望能推動飯友互助，一名倚靠傷殘津貼過活的60歲叔叔亦參與其中，每日都會多取一份褔飯，親手送到區內體弱的長者手上，其助人好事令網民感動。

（fb「銀杏館」圖片）

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銀杏館在其facebook專頁發文，分享其中參與計劃的飯友「阿海」（化名）的故事。60歲的阿海年輕時任跟車送貨，10年前不幸遇上意外，盤骨嚴重受傷，困在病榻上多年，加上無親無故，自從倚靠傷殘津貼過活，每月僅足餬口，經歷多次手術現已康復九成，毋須再用拐杖，但卻一直未能重投職場。

數月前開始每天到銀杏館分店取飯，減輕生活負擔，經社工鼓勵下，月中更加入義工送飯行列，每日多取一份「福飯」，親手送給區內的體弱長者，「來取飯順道去送飯，只係舉手之勞，幫到人，係一件好開心嘅事」。

阿海其中一位服務對象是75歲單身獨居的陳婆婆，因身體瘦弱，由家門走路到油麻地店，一般人只需7、8分鐘的路程，動輒需要花1小時以上，兩位素不相識的飯友，就因為這個互助計劃串連起來。帖文最後引用一位義工之言，「送人玫瑰，手有餘香」，認為阿海就能親身感受到這份香氣，「幫人，從來都不分富與貧，只要是幫到別人的難處，喜悅也便會隨之而來」。

不少網民都被阿海的故事打動，又指互助計劃非常有意義，不但幫助更多人之餘，更鼓勵將善心擴展開去，「以生命影響生命」、「非常好！支持！」

銀杏館自疫情爆發以來，一直向有需要的基層人士派發免費飯盒，近日一名80多歲靠執紙皮維生的婆婆到分店登記領飯，當義工提出可助轉介她領取社會援助時，婆婆即時婉拒，還不斷強調想靠自己，令網民感動又心酸。即睇婆婆原句心聲▼▼▼

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