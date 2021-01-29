數據分析15個熬夜的理由　打機煲劇非冠軍？第一位打工仔必有共鳴

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

「哈～（打哈欠貌）好睏…」「你精神看起來很差，你又熬夜了嗎？」「對阿…我昨天三點多才睡」明明大家都知道熬夜不好，容易精神不濟又傷身，為什麼還是有很多人常常熬夜甚至樂此不疲呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友為什麼都不趕快睡覺，總是熬夜當熊貓？

打牌、傾電話竟然十甲不入？點圖放大看數據分析15個熬夜的理由↓↓↓

+34
+34
+34

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月01日至2020年08月30日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熬夜理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價

同場加映：愈瞓愈累似被打　翻睇深夜CCTV發現詭異目光　元兇竟然係佢（點圖放大↓↓↓）

+3
+3
+3
台網紅「大胃王丁丁」被指性侵男性友人　深夜IG回應：我處之泰然
愈瞓愈累似被打　翻睇深夜CCTV發現詭異目光　元兇竟然係佢
日天才主唱患癌切掉舌頭　將生命燃燒到最後　死前創下奇蹟的一夜
揭妻離家過夜！　越南漢剃妻頭髮拍照傳親友　翌日殺兩兒再自盡
室友帶女友過夜變寄居　好食懶住唔畀錢　港男嘆：成條寄生蟲咁
台網紅玩命挑戰：1日狂食2萬卡路里　估下朝早夜晚體重差幾公斤？

延伸閱讀：

霍小如上幼稚園了！林心如曝女兒「被同學推」原因超傻眼

網抵制真人版《花木蘭》票房走高　影評網熱門留言全是負評

《菱格世代DD52》超人氣正妹Top 30！風暴黑桃、烈焰之心、雪鑽石、粉紅梅花最愛哪團？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。