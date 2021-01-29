數據分析15個熬夜的理由　打機煲劇非冠軍？第一位打工仔必有共鳴

「哈～（打哈欠貌）好睏…」「你精神看起來很差，你又熬夜了嗎？」「對阿…我昨天三點多才睡」明明大家都知道熬夜不好，容易精神不濟又傷身，為什麼還是有很多人常常熬夜甚至樂此不疲呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友為什麼都不趕快睡覺，總是熬夜當熊貓？