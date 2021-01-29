數據分析15個熬夜的理由　打機煲劇非冠軍？第一位打工仔必有共鳴

撰文：DailyView網路溫度計
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「哈～（打哈欠貌）好睏…」「你精神看起來很差，你又熬夜了嗎？」「對阿…我昨天三點多才睡」明明大家都知道熬夜不好，容易精神不濟又傷身，為什麼還是有很多人常常熬夜甚至樂此不疲呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友為什麼都不趕快睡覺，總是熬夜當熊貓？
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月01日至2020年08月30日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熬夜理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】