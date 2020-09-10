嫲嫲散步不適見暈　11歲男童駕Benz送院救一命　被讚駕車技術了得

11歲男童一開車就能安全駕駛至目的地，是想迫死考足3次仍未考到車牌的人嗎？美國一名11歲男童日前跟嫲嫲外出散步，但嫲嫲突身體不適，視線模糊，在沒有旁人能協助下，男童唯有硬着頭皮，開着家中的Benz將嫲嫲送到醫院，幸好途中順利沒意外，還被大讚駕駛得超淡定，成功救了嫲嫲一命！

11歲男童開着家中的Benz名車將嫲嫲送到醫院。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

美國印地安納州一名11歲男孩PJ Brewer-Laye，早前跟嫲嫲出門散步，PJ則駕駛自己的小卡丁車，在離家約2.4公里左右，嫲嫲突感到不適，軟弱無力，甚至頭暈眼花。嫲嫲只能在街上停下來，忽然一輛車駛近，竟然是PJ駕着車子來載她到醫院。原來PJ見嫲嫲有異樣馬上開卡丁車回家，再開祖母座駕接嫲嫲去醫院。

她其後接受訪問時大讚孫兒駕駛技術「很專業」，能精確地駛入車道，「因為車道有點狹窄，他沒有駛上行人路或草地上，更駛入車庫，並幫助了我」，而且在緊急情況下亦表現冷靜。

年僅11歲當然沒有執照，但原來PJ「駕駛經驗」相當豐富，他曾在爺爺嚴密看管下，於家中院子駕駛其越野4輪車及玩具車，沒想到以往的經驗終於能大派用場，更救回家人一命。

（11alive）

同場加映：現實中很多人成功獲得車牌後，才發現很多駕駛技巧、知識、文化，都是在開車實戰時才能學懂，有網民就曾開Po徵集各種「學車時學不到，出來後才知道」的事▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

同場加映：【Uber司機收求救訊息速救人】▼▼▼